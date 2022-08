Cristiano ante su todo o nada: Haaland y Guardiola le salvan del KO

No hay día en el que a Cristiano Ronaldo no se le vincule a un equipo con el que poder jugar la Champions la temporada que viene. Gran cantidad de clubes han salido a la palestra como posibles destinos del astro portugués, pero prácticamente todos han descartado su fichaje. El último al que se le vincula, según CBS Sports, es el Borussia Dortmund, que supondría una de las últimas opciones del ex madridista de poder jugar la Champions la temporada que viene. Y es que tras la salida de Haaland al Manchester City de Guardiola, al conjunto alemán no se le ocurre otro goleador como el de Madeira para sustituir al tanque noruego.

La bala de Cristiano, sin embargo, no supone otra cosa que una opción de última hora dada la mala suerte que se ha cebado con el Dortmund a la hora de elegir a su delantero. El conjunto de Edin Terzic, tuvo claro desde el principio quien sería su hombre gol después de la salida de Haaland, y ese no fue otro que Sébastien Haller, el delantero marfileño que se salió literalmente en el Ajax en la última edición de la Liga de Campeones. Pero un tumor testicular se encargó de fastidiarle el lujoso refuerzo a los alemanes, a cuyas filas llegó a sonar para incorporarse el mismo Luis Suárez antes de tomar la decisión de seguir jugando en Uruguay.

El otro delantero que firmó el Borussia Dortmund, con el dinero que percibió de la venta de Haaland, fue el alemán del Red Bull Salzburgo, Karim Adeyemi, que sería, de momento, la única baza de peso en la delantera junto al holandés Malen. Jugadores a los que espera poder acompañar un Cristiano Ronaldo que ha encontrado en su máximo rival, el Manchester City, al equipo que le ha podido abrir la vía para desbloquear su futuro.

Guardiola no dudó en llevarse a Haaland a su equipo en un movimiento con el que comenzó el baile de delanteros que se ha llevado durante este mercado de verano en Europa. Baile al que Cristiano espera haber podido llegar a tiempo para cumplir su deseo de salir del Manchester United.