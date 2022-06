Cristiano lo exige, o se irá: De Jong y el amigo de Neymar y Vinicius

El mercado de fichajes veraniego está poniendo en primer plano a aquellos jugadores que están teniendo dudas sobre qué decisión de futuro tomar y el Manchester United es uno de los clubs que más están agitando sus plantillas en estas semanas. La mala campaña firmada por los red devils no solo se ha saldado con la no clasificación del equipo para la próxima edición de la Champions League, sino que un gran elenco de futbolistas también verán la puerta de salida de Old Trafford para dar paso a savia nueva.

En este sentido, Cristiano Ronaldo es uno de ellos jugadores que más dudas está generando ya que resulta complicado pensar que el delantero luso de 37 años puede estar ante su última campaña al máximo nivel y no vaya a poder pelear por la orejona el próximo curso. De ahí que las peticiones que está dejando el futbolista cada vez son más ambiciosas en lo que atañe a la composición de la plantilla y así se lo ha querido dejar claro a la directiva: Frenkie de Jong y Antony, los primeros en llegar.

El centrocampista del Barça lleva varias semanas siendo objeto de deseo del club inglés ya que el adiós de Paul Pogba y la llegada de Ten Hag impulsan este alto interés por parte de los red devils, que saben que deberán complacer las peticiones de su estrella para evitar disgustos inesperados.

Por si fuera poco, The Sun ha confirmado en uno de sus últimos comunicados que Antony Moraes también es otro objetivo del United. El jugador brasileño, amigo de Vinicius JR y Neymar, entre otros, conoce a Ten Hag a las mil maravillas dada su aventura en el Ajax y el técnico neerlandés está haciendo todo lo posible para volver a reencontrarse con el atacante de 22 años, que sabe que tiene en Manchester una oportunidad de oro para dar un salto de calidad mágico en su carrera y ser un socio de lujo para Cristiano Ronaldo y compañía.

En definitiva, estos son los dos primeros jugadores que quiere en Manchester para disponer de una plantilla que pueda codearse con el resto de gigantes de la Premier y, además, ganar la Europa League. Si no llegan, el luso comenzará a valorar seriamente despedirse del club este mismo verano.