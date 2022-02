De entrenar a Messi y el Barça a evitar el descenso en la Premier

Marcelo Bielsa podría ha vivido este fin de semana sus últimas horas como técnico del Leeds United. El entrenador argentino no está consiguiendo este año dar con la pieza que le permita hacer funcionar la maquinaria del equipo de la misma manera que las anteriores campañas. La derrota este fin de semana ante del Tottenham por 0-4 en casa ha supuesto que el míster haya pasado sus últimas horas como técnico de la Premier League esta temporada.

Una mala racha de resultados supone para casi cualquier entrenador una destitución, aunque no siempre esa así, este año tenemos un gran ejemplo en La Liga Santander con el ‘Cholo’ Simeone, quien no está pasando por su mejor momento desde que llegó a los banquillos del Atlético de Madrid pero que debido al crédito que había generado en sus anteriores campañas le han servido para mantener el puesto y poco a poco reflotar al equipo, pero no es el caso de Bielsa.

El técnico argentino ha sido apartado como técnico del Leeds United y uno de los nombres que suenan con más fuerza para reemplazar al argentino es Ernesto Valverde. El exentrenador del FC. Barcelona y Atlethic Club de Bilbao, entre otros, lleva siendo relacionado con el banquillo del conjunto inglés desde hace varias semanas y todo apunta a que será él quien asuma el reto de salvar al equipo de descender a la Championship.

Marcelo Bielsa dejaría con 23 puntos, a tan solo dos puntos del Burnley, equipo que marca ahora mismo el descenso con 21 puntos, pero con la desventaja de que tienen dos partidos menos que éstos, por lo que situación del Leeds es muy delicada.

Otro de los nombres que suenan para tomar las riendas del equipo es otro conocido de los banquillos de la Liga Santander Diego Martínez. El técnico español ha decidido tomarse un año sabático para coger aire y coger con más ganas su próximo reto. Nunca ha ocultado que su deseo es entrenar algún día un equipo de la Premier League y esta podría ser su oportunidad. Por último, Jesse Marsch, exentrenador del RB Leipzig también se encuentra en la agenda del Leeds.