Dembélé: adiós a Xavi, no será suplente de Neymar y OK a su nuevo club

Las dificultades económicas del FC Barcelona no solo están dificultando enormemente a la directiva cerrar la renovación de Gavi, sino que Ousmane Dembélé es otra de las consecuencias de esto. A pesar de que Xavi Hernández ha manifestado en los últimos meses de manera reiterada plena confianza en el crack, incluyendo su deseo de extender su contrato con el club, la entidad culé no está en disposición de asumir las exigencias salariales del atacante y su salida ya no admite ningún tipo de duda.

Eso sí, aunque el PSG parecía tener todo de cara para cerrar el fichaje de Dembélé, el futbolista ha dado un giro tremendamente inesperado a su futuro a sabiendas de la competencia que se encontraría en París. La posibilidad de jugar en su país parecía esclarecer su futuro, sobre todo porque Al-Khelaïfi se viene mostrando muy predispuesto a hacer un hueco en sus filas al jugador, pero este sabe que la presencia de Neymar JR y de Leo Messi le impedirá contar con el protagonismo deseado.

Es por eso que el francés ha decidido cambiar radicalmente su preferencia tras la renovación de Mbappé con el conjunto parisino y, según ha filtrado 90min, el Chelsea es el club elegido por el futbolista para continuar con su carrera deportiva. El conjunto londinense es otro de los gigantes europeos que, en menor grado que el PSG, han mostrado interés en el futbolista desde el pasado mes de enero, por lo que esta declaración de intenciones del atacante podría incentivar a Thomas Tuchel a exigir su llegada.

El técnico aleman sabe que el nombramiento de Toad Boelhy como presidente del club se traducirá en una importante inyección económica y Tuchel quiere aprovecharlo para reestructurar su plantilla con jugadores de primer nivel, como así lo es Dembélé. Los seis últimos meses de campaña que ha disputado el francés avalan el gran elenco de cualidades ofensivas que atesora y ahora el Chelsea tiene todas las de ganar para cerrar su incorporación en lo que supondría uno de los bombazos veraniegos.

Qatar, factor crucial

Dembélé sabe que, con el Mundial de Qatar en el horizonte, no puede permitirse el lujo de ser suplente de forma sistemática y, a sabiendas de que acapararía ese rol en París, ha querido dejar clara su nueva -y prácticamente definitiva- elección.