Dembélé y Sterling irán al mismo club con otro descarte de Guardiola

El Manchester City y el Chelsea son los dos equipos que, hasta el momento, más ajetreo están teniendo sus oficinas dentro de Inglaterra. A pesar de que el Liverpool ya ha hecho oficial el fichaje de Darwin Núñez, tanto Pep Guardiola como Thomas Tuchel están tomando decisiones que traerán mucha cola en las próximas semanas.

Ahora, es el técnico alemán el que está muy cerca de protagonizar uno de los grandes bombazos del mercado veraniego, no solo porque podrían llegar Stamford Bridge tres jugadores clave para el nuevo proyecto de los blues, sino porque se cerrarían así dos culebrones de primera magnitud como lo son Ousmane Dembélé y Raheem Sterling: según la información que manejamos en Don Balón, Tuchel les quiere en Londres cuanto antes.

El todavía jugador del Manchester City apenas ha contado con protagonismo durante el último curso y su salida del Etihad Stadium no admite ningún tipo de duda. La presencia de futbolistas como Jack Grealish o Phil Foden ha dejado sin opciones al internacional inglés y Guardiola no pondrá excesivos reparos para dar el Ok a su salida, aunque el hecho de irse aun rival directo podría trabar el visto bueno de los skyblues.

Además, Dembélé también se ha colado en la lista de objetivos a gran escala de Tuchel para su nuevo proyecto. La salida de Romelu Lukaku al Inter de Milán brindaría mucho protagonismo al francés quien, tras finalizar su contrato con el Barça y haberse distanciado de la renovación pretendida por Xavi, tiene en Londres un destino más que atractivo para recuperar su mejor versión y, además, haciéndolo en un club que aspira a ganar todo.

Eso sí, aparte de que Sterling y Dembélé podrían recalar en el mismo equipo y, además, poner contra las cuerdas al resto de gigantes europeos, Guardiola podría llevarse otro palo a manos del Chelsea ya que, tal y como ha avanzado The Telegraph, Nathan Aké también se ha colado en la agenda de Tuchel para reforzar el entramado defensivo ya que las salidas de Antonio Rüdiger y Christensen han dejado un vacío significativo en el conjunto capitalino.