Desquició a Cristiano Ronaldo y trae de cabeza a Varane y Casemiro: Ten Hag suplica por su venta

En el Manchester United comienzan a ver la luz al final de un largo túnel. El conjunto dirigido por Erik Ten Hag está cada vez más cerca de contar con una plantilla equilibrada y llena de jugadores de buen nivel en todas las demarcaciones. En este sentido, además de los fichajes, el neerlandés ha comenzado una limpieza en el vestuario que comenzó por Cristiano Ronaldo y donde según informa The Telegraph, el siguiente en la lista es el capitán del equipo, Harry Maguire.

El paso del central inglés por el Manchester United ha estado más marcado por sus constantes errores de bulto que por las buenas actuaciones. El ex del Leicester City llegó a Old Trafford a cambio de 80 millones de euros, siendo en central más caro de la historia. Una etiqueta que le ha venido muy grande a un defensor que hubiera sido estrella hace 20 años, cuando el fútbol no necesitaba defensores con buen toque de balón.

Y es que siempre que Maguire ha jugado ha obligado a sus compañeros como Varane y Casemiro a dar un plus con tal de subsanar sus marcadas deficiencias tanto con el balón como sin él. Y es que no se trata solamente de su malísima salida de balón, sino también de una lentitud imposible de camuflar en un equipo que juega tan adelantado como este United. En este sentido, sus ridículas acciones con el balón llegaron a provocar grandes enfados de un Cristiano Ronaldo que terminaba completamente desesperado con su capitán.

Pese a todo, el inglés mantiene un muy buen cartel para aquellos equipos cuyo objetivo es el de jugar encerrados atrás. En este sentido, el West Ham es el destino ideal para un Maguire que es un central perfecto para una defensa replegada como la de los hammers.

Su salida, estará supeditada al pago de un traspaso que, al contrario de lo que uno podría imaginar es muy alto. Según la información mencionada, los diablos rojos piden cerca de 40 millones de euros para dejar salir a un jugador que no cuenta para Ten Hag.

Así pues, el final de uno de los mayores fracasos de la historia del mercado de fichajes está más cerca que nunca. Harry Maguire, el central que el United fichó como respuesta a la contratación de Virgil Van Dijk por el Liverpool está más fuera que dentro de Old Trafford, una noticia que seguro celebran Varane y Casemiro.