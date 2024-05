Destruyó a Luis Enrique, puede hundir a La Roja, Klopp lo quiso como Nº1 y apunta a ganga de verano

Antes de su lesión fue uno de los jugadores más valorados por el ya ex técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, que no ocultó su predilección por un jugador que cayó a los infiernos tras su paso por el quirófano después de romperse la rodilla. Ahora, a una campaña de acabar contrato, a las puertas de la ventana de transferencias estival, su futuro está lejos de su equipo, la Juventus de Turín, y aunque lo quiere media Italia, también algún conjunto foráneo, todo hace indicar que Arne Slot puede ficharlo.

Lo que iba por el buen camino ha de respetarse

No sabemos si Slot ha tomado prestadas las directrices del míster alemán que dirigió en los últimos años al equipo inquilino de Anfield, pero desde luego a tenor de lo apuntado por el medio británico Team Talk, estas notas convencen al neerlandés, que ha colocado al cuadro inglés en cabeza de cuantos clubs persiguen contratar a Federico Chiesa, jugador de la Vecchia Signora y con contrato hasta 2025.

Otros cuatro equipos quieren hacerse con sus servicios

Según el citado mass media, Bayern de Múnich, AC Milan, Napoli and AS Roma son los otros equipos que ya habrían preguntado por la situación de Chiesa, del cual se dice que saldrá este verano del equipo turinés pese a tener contrato en vigor. En verdad esta situación estaría provocada por el mismo jugador, que desea cambiar de aires, porque, no en vano, ha sido uno de los futbolistas más utilizados por la Juve en esta campaña 23/24.

De la Eurocopa y el fichaje estrella a la caída

Fue en 9 de enero en un Roma-Juventus cuando la carrera de Chiesa dio un vuelco al romperse el ligamento cruzado de su rodilla que le hizo pasar por el quirófano y, en cierta forma, no volver ser el mismo. Antes de eso, la Juve se congratulaba de haber fichado al mejor talento italiano y uno de los delanteros más versátiles del mercado, uno que había destruido a España y Luis Enrique en la Euro 2020, cosa que puede reptir en 2024, en la Eurocopa de Alemania. Eso mismo es lo que trata de rescatar Slot de aquel Chiesa.