Duro golpe de Guardiola al Barça: se queda con la estrella de Laporta

Joan Laporta ha realizado una gran gestión en este mercado de fichajes. Las palancas económicas que el presidente del conjunto azulgrana se ha sacado debajo de la manga han sacado al club de la gran crisis económica y deportiva en la que estaba instaurada debido a la mala gestión del anterior presidente Josep María Bartomeu. Gracias a ellas la entidad blaugrana ha podido traer el Camp Nou a Lewandowski, Bellerín, Marcos Alonso, Koundé, Christensen, Kessié, Raphinha y mantener a Dembélé, per se les ha resistido una última pieza cuya intención es negociar por ella en la siguiente ventana de traspasos, pero no lo tendrá nada fácil.

Bernardo Silva ha sido el único y gran pero de Joan Laporta este verano, probablemente Xavi Hernández se refería al portugués cuando, al finalizar el periodo de traspasos fue preguntado en rueda de prensa sobre si estaba contento o no con la gestión del club y el técnico catalán respondió que le habría gustado que hubiese llegado un refuerzo más, pero no fue así, Bernardo Silva se quedó en el Etihad Stadium un año más, más que nada porque el conjunto azulgrana no llegó a realizar nunca ninguna oferta formal por el luso.

La esperanza del club era intentarlo más adelante, pero no parece que Pep Guardiola y el Manchester City se lo vayan a poner nada fácil, es más, su intención es todo lo contrario, complicarlo aún más, ya que, según ha informado el diario The Sun, el conjunto citizen estaría preparando una oferta de renovación por Bernardo Silva, aumentarle su ficha y su cláusula de rescisión para que no vuelva a suceder lo que ha pasado este verano.

Pep Guardiola considera a Bernardo Silva un jugador importantísimo dentro de la plantilla, él quiere quedarse, pero también ha declarado públicamente que si el jugador quiere salir no se lo impedirá, que lo primero es su felicidad, pero para poder salir tiene que llegar una buena oferta por parte de algún club y para que esa oferta llegue lo más tarde posible, el Manchester City quiere ampliarle el contrato y blindarle de ataques, al menos, este enero. Su vinculación con el conjunto inglés termina en junio de 2025.

Duro golpe del conjunto de Pep Guardiola al FC. Barcelona que lejos de facilitarle las cosas, su intención es quedarse con la gran estrella que Joan Laporta ha estado intentando llevar al Camp Nou a petición expresa de Xavi Hernández. Veremos qué acaba sucediendo.