Dybala y Lukaku, nuevo equipo en la 22/23: éxito de Klopp e Inzaghi

La situación personal deportiva de Paulo Dybala y de Romelu Lukaku a día de hoy no es la más confortable y por ello ambos jugadores están decididos a cambiar de aires el próximo verano protagonizando dos de los grandes movimientos del mercado de transferencias.

La situación del argentino se ha esclarecido de forma determinante en los últimos días ya que, aunque las relaciones entre la Juventus y el jugador para abordar una renovación parecían estar rotas, hasta ahora el protagonista no había confirmado su salida de Turín. No obstante, tras el partido disputado por el conjunto bianconero el pasado sábado, la situación del atacante sudamericano ha quedado mucho más clara: el club no quiere arriesgarse a asumir los 10 millones de euros netos por acompañar pretendidos por el futbolista en virtud de la gran cantidad de lesiones que viene sufriendo en los últimos cursos, por lo que su salida de la Serie A ya no es un misterio.

Por ende, su futuro parece estar en la Premier League, a pesar de que Real Madrid y FC Barcelona también están valorando asestar un golpe en el mercado con la llegada de Dybala. No obstante, Jürgen Klopp es el técnico que más interés ha mostrado en el astro de 28 años a lo largo del curso y su llegada al Liverpool se antoja sencilla dado que todas las partes parecen haber dado el visto bueno para ello.

Viraje inesperado con Lukaku

Puede resultar sorprendente que el ariete belga del Chelsea quiera abandonar Londres solamente un año después de llegar al club como el fichaje más caro de su historia, 115 millones, pero así lo ha transmitido Goal.

Su mala relación con Thomas Tuchel ha lastrado su rendimiento desde que regresó a los blues en el pasado mes de agosto (solamente ha anotado 5 goles en la Premier esta temporada) y ahora, según estos informes, su deseo es volver a ponerse la elástica del Inter de Milán, club en el que ha registrado las mejores marcas goleadoras de su trayectoria y en el que Simone Inzaghi le brindará toda la importancia requerida por el delantero de 28 años.