Eclipsa a Courtois y Ter Stegen y un gigante de Europa lo blinda hasta 2026, ya es top mundial

El Arsenal es uno de los equipos revelación de la campaña, algo innegable ojo de muchos. A pesar de que los gunners están a punto de finiquitar el curso en blanco en cuanto a títulos, el excepcional nivel de Martin Odegaard, Bukayo Saka o Aaron Ramsdale han permitido el club dar un paso adelante en su proyecto y sellar su regreso a la Champions League.

Y ojo, porque el buen hacer de los pilares del vestuario ya están teniendo consecuencias importantes en el proyecto del Arsenal ya que, si hace escasos días comentábamos en Don Balón que la directiva quiere blindar a Martin Odegaard con un contrato de larga duración y un aumento salarial significativo, las altas esferas del club han acelerado esta misma firma con el citado Ramsdale.

El guardameta inglés de 25 años ha sido uno de los baluartes del Arsenal durante el curso y sus milagrosas intervenciones bien han eclipsado la labor de otros porteros tan vitoreados como Thibaut Courtois y Marc-André ter Stegen. Aunque los futbolistas del Real Madrid y FC Barcelona han sido clave para que sus respectivos equipos hayan conseguido diversos títulos en el presente curso, la irrupción en escena de Ramsdale ha sido capital para permitir que los gunners hayan peleado de tú a tú con el Manchester City en la Premier League, aunque un descalabro en la recta final han fulminando las opciones del equipo de ganar el título.

En tal caso, el nivel del arquero inglés no ha pasado desapercibido y, según informa 90Min, el Arsenal ha forjado su vínculo con el club hasta 2026, con la opción incluso de extenderlo un año más, a razón de un llamativo aumento salarial.

El propio Ramsdale se mostró muy contento con su situación en el club hace escasas semanas y su excepcional trabajo bajo los palos no ha demorado más un acuerdo ya oficializado: “Es un gran orgullo, es algo por lo que trabajas. No importa si has estado en el club durante un mes o durante cuatro años, siempre quieres conseguir el siguiente y seguir adelante con el equipo. Conseguirlo después de dos años, estoy emocionado”, según recoge el propio medio.

Además, Mikel Arteta, quien no ha ensalzado la sobresaliente labor del guardameta en diversas ocasiones a lo largo del curso, también se ha manifestado al respecto: Estamos todos muy contentos de que Aaron haya firmado un nuevo contrato. La forma en que Aaron se ha desarrollado en los últimos dos años ha sido excepcional, con sus actuaciones, contribución y adaptación general al club”.