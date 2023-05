El Barça y Laporta miran a Londres: la limpieza de Pochettino será extrema y deja 2 estrellas a tiro

Parece que la limpieza que está ideando Mauricio Pochettino de la plantilla del Chelsea será más profunda de lo inicialmente previsto debido a las prioridades deportivas del técnico argentino y a las necesidades económicas del club, que ha de liberar masa salarial en el gigante de la Premier League. Con ellas y ciertas ventas, en Londres proyectan ganancias cercanas a los 300 millones de euros. Y, claro, eso supone oportunidades para muchos clubs, entre ellos el Barça.

Nombres de primer nivel

Sin ir más lejos, uno de los nombres más interesantes para el Barcelona de los que están saliendo a última hora relacionados con esta marcha masiva de talento de Londres es el de un jugador que ya ha gustado en el pasado en can Barça y que ahora, por la marcha de Sergio Busquets, puede ser perfecto para lo que busca y necesita el club. Y es que N’Golo Kanté, el cual estuvo cerca de renovar con el Chelsea, puede ser uno de los jugadores a los que se enseñe la puerta este verano desde Stamford Bridge, y, en tal caso, hablamos de un agente libre.

Una limpia de época

Más allá de esos más de 300 millones que ha de armonizar la entidad de la Premier League, los londinenses persiguen dar un vuelco total a la plantilla, señalando y colocando en el mercado a futbolistas como el francés, pero también a cracks sin hueco para Pochettino como Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Edouard Mendy, Pierre-Emerick Aubameyang, Cesar Azpilicueta, Callum Hudson-Odoi, Trevoh Chalobah y Ruben Loftus-Cheek. Unidos a ellos, otros que han sido calificados como transferibles son Mason Mount, Conor Gallagher, Mateo Kovacic y Kalidou Koulibaly.

Hablamos de una revolución absoluta en un plantel en el que tampoco estará João Félix, al que no quiere Pochettino. Curiosamente al menos Kanté y Aubameyang son jugadores que interesan en esta limpia al Barça, aunque el caso del gabonés se complica ya que el Barcelona prefiere hacerse con Firmino, que también dejará la Premier League, en este caso el Liverpool, este verano. Como colofón hay que decir que Azpilicueta e incluso el ex Real Madrid, Kovacic, no desagradan en el Camp Nou, así que de esta cuerda hay para tirar en clave blaugrana.