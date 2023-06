El centro del campo 23/24 ansiado por Klopp: la perla de La Masia, Mac Allister y el otro Tchouameni

Quedarse fuera de la Champions League tras ser uno de los favoritos al título durante el último lustro ha sido la peor noticia del Liverpool esta temporada. Jürgen Klopp no ha logrado sumergir al equipo en una línea regular de resultados gratificantes y esto ha conllevado que los reds se tengan que conformar con disputar la próxima edición de la Europa League.

Por ello, en Anfield ya se ha iniciado un proceso renovador que ha presenciado salidas como las de Naby Keita, Roberto Firmino, Oxlade Chamberlain y James Milner... pero también un fichaje que ha generado mucha ilusión como el de Alexis Mac Allister. El campeón del mundo argentino ha sido uno de los grandes reclamos del mercado desde el postrero mes de enero y Klopp es el técnico que finalmente ha logrado convencer al futbolista de 24 años.

No obstante, la idea de Jürgen para reestructurar su línea creativa va más allá de contar con Mac-Allister y Thiago Alcántara, la perla formada en La Masia que desechó el Barça. Al parecer, el técnico alemán ha pedido a la directiva del Liverpool que acerque posturas con el Niza con Khéphren Thuram como gran protagonista. El pivote francés de 22 años ha sido uno de los grandes descubrimientos de la temporada en la élite europea y su brillante nivel en el Niza ya ha catapultado al jugador a las convocatorias de Didier Deschamps en la selección nacional.

Es cierto que el jugador no acudió al Mundial de Qatar con les bleus ya que Aurélien Tchouameni, un hombre al que se asemeja mucho en términos futbolísticos, fue la gran apuesta de Deschamps para proteger el centro del campo, pero puede que no tarde mucho Thuram en dar un paso de gigante en su trayectoria como jugador de la mano de Klopp, teniendo claro el germano que no se concretará la operación a menos que la directiva del Liverpool ponga sobre la mesa una oferta en torno a 30 millones, una cifra similar a su actual valor de mercado.