El Chelsea se harta del Barça: tras Christensen, este crack no se toca

El central Antonio Rudiger está en el radar del Barcelona para la próxima temporada. El club culé sigue muy de cerca sus pasos y, de hecho, se ha podido ver a integrantes del Barça reuniéndose en secreto con el agente del futbolista del Chelsea para tratar de convencer al alemán de que recale en el Camp Nou a partir de este verano.

Sin embargo, en Londres van a hacer todo lo posible por evitar perder a uno de los centrales más codiciados del mercado y quieren atarlo a Stamford Bridge hasta el último momento. Quizás por ello el último en hablar acerca del futuro de Rudiger ha sido su actual entrenador, Thomas Tuchel, que preguntado por los medios de comunicación ingleses ha sido muy tajante y ha aseverado que no tiene la más mínima duda de que el defensa firmará un nuevo contrato con el Chelsea.

Pero es que no sólo el Fútbol Club Barcelona se ha interesado por el internacional alemán, sino que también se ha vinculado su nombre a otros equipos punteros como el Manchester United en la Premier League, o el Bayern de Múnich y el PSG lejos de Inglaterra. Todos ellos clubes con potencial más que suficiente como para hacerle al defensor una oferta suculenta en cuanto a la ficha.

En contra del Chelsea, eso sí, y lo sabe perfectamente Tuchel juega la situación particular que está viviendo el club inglés después de la salida de Roman Abramovich y las restricciones impuestas por la FIFA. “La situación es la que es y nuestras manos están atadas. No podemos hablar con él ni ofrecerle nada, no podemos negociar con su representante, pero todavía tengo confianza”, alegó Thomas Tuchel, mandando un claro mensaje de que quiere seguir contando con el defensa que termina contrato de cara a la próxima temporada.

En el Fútbol Club Barcelona tienen claro que están ante una gran oportunidad de mercado para hacerse con un futbolista importante en la defensa, y más aún si se termina marchando del Camp Nou Araújo, a quien tratarán de atar dado su potencial. El Barça, además, ya ha ‘pescado’ en Stamford Bridge con el reciente fichaje de Christensen y también siguen muy de cerca a Azpilicueta.