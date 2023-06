El colega de CR7 en Mánchester cierra un contrato top: con Dani Carvajal y Reece James, de lo mejor

Old Trafford se ha convertido en un oasis de movimientos durante el postrero lustro que ha catalogado a los red devils como uno de los clubs que más dinero se han gastado en reforzar su plantilla. No obstante, la última gran operación cerrada por el Manchester United no atiende a ninguna incorporación, sino a la renovación de un futbolista muy importante en los planes de Erik ten Hag: Diogo Galot.

El defensa portugués, colega de CR7, ilustre exfutbolista del club que abandonó de forma muy sorprendente Old Trafford a finales de 2022 para poner rumbo al Al-Nassr, ha decidido dejar de lado la ingente cantidad de propuestas recibidas desde diferentes ligas de la élite europea para comprometerse con el conjunto inglés hasta 2028.

Dalot acaba contrato el próximo 30 de junio y clubs como el Bayern de Múnich, el FC Barcelona e incluso el Real Madrid han tanteado su fichaje, un fichaje muy atractivo ya que el portugués podría aterrizar en alguno de estos clubs a coste cero.

Es cierto que esta temporada las lesiones han sido un lastre para el jugador luso de 24 años y por ello Ten Hag se ha visto obligado a apostar por Aaron Wan-Bissaka en un sinfín de ocasiones, pero el rendimiento ofrecido por Dalot desde que llegó a la Premier League hace ya cinco años atrás, y con una cesión en el AC Milan de por medio, ha sido suficientemente convincente para la directiva, que no ha dudado en certificar la continuidad del defensa con un nuevo contrato de larga duración.

Hablando en términos deportivos, Dalot es uno de los laterales que pueden presumir de ser resolutivo tanto en tareas ofensivas como defensivas. Además de ser un duro escollo para los atacantes rivales, el portugués dispone de una gran capacidad para sumarse los ataques de su equipo partiendo desde el sector derecho, atesorando también grandes dotes técnicas para desbordar rivales.

Todo ello convierte al amigo de CR7 en uno de los laterales derechos más aclamados del mercado (Transfermarkt lo tasa en 35 millones) junto a Dani Carvajal o Reece James, dos futbolistas con los que comparte muchas similitudes y que son piezas elementales en los proyectos del Real Madrid y del Chelsea, respectivamente.