El fichaje deseado por Xavi se vuelve imposible: el Manchester City cierra la puerta

El Manchester City no tiene ninguna intención de dejar salir a Bernardo Silva. El portugués es una pieza fundamental para su equipo y el conjunto inglés ha decidido que hará un esfuerzo para asegurar su continuidad de cara a las próximas temporadas.

Desde el verano pasado, su figura ha estado ligada al FC Barcelona por las ganas del propio jugador de poder vestirse de azulgrana y la repetida frase de Guardiola de que no quiere futbolistas que no quieran estar en su equipo. El gran problema para la entidad que dirige Joan Laporta siempre ha sido el tema económico, ya que no cuenta con la fuerza necesaria como para afrontar una operación de este tipo. A esto hay que sumar una dificultad extra, las ventas o salidas que ha tenido el Manchester City en su plantilla este verano. El conjunto inglés ha perdido a dos miembros importantes de su plantilla, Gundogan y Mahrez, cada uno con un destino muy diferente.

Por ello, y según la información de Fabrizio Romano, el último campeón de la Champions League le ha dicho al PSG y al FC Barcelona que no tiene intención de negociar bajo ninguna condición la salida de Bernardo Silva. Acabando así con las esperanzas que tuviesen ambos equipos de poder hacerse con uno de los mejores jugadores del mundo.

Continuidad en el Manchester City

Guardiola siempre ha elogiado al portugués, destacando su inteligencia, su capacidad para entender lo que está pasando en el terreno de juego y su competitividad, lo que le ha llevado a ser fundamental en los triunfos recientes del equipo. Como consecuencia, y ante la dificultad para encontrar un sustituto de este nivel, el Manchester City está preparando una oferta de renovación para que Bernardo Silva siga en Inglaterra durante los próximos años, según la información de Fabrizio Romano.

El jugador acaba contrato en 2025 pero lleva desde 2019 sin renovar su compromiso con su actual club, algo que ha alimentado las opciones de una posible salida para abandonar las islas. El portugués cumplirá 29 en los próximos días y su próximo contrato puede ser el útlimo que firme como gran estrella.