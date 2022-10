El más fijo de Luis Enrique, con CR7 y el fiasco de Florentino, fuera

El Manchester United parece que empieza a ser el equipo que se esperaba podía llegar a ser cuando tenía lo que tenía y llegó todo lo que llegó. Vamos, que los múltiples cracks que tiene el conjunto británico empiezan a entenderse y eso repercute en los resultados. Eso sí, veremos cuánto dura. Uno de lo grandes problemas de los red devils ha sido qué hacer con algunas de sus estrellas, donde entra CR7 y ahora el más fijo de Luis Enrique y el chasco de Florentino.

Sobre el fijo evidentemente hablamos de Unai Simón, el portero del Athletic Club de Bilbao, uno de los que no solo tiene su puesto asegurado con España en Qatar, sino también en el once de Lucho en la cita de citas. Pues bien, el guardameta de La Roja ha saltado a la palestra de Old Trafford porque interesa al club que dirige desde el banquillo Erik ten Hag, que, dicho sea de paso, si planea comprarlo tendrá que pagar una ingente cantidad de dinero al club vasco.

Firma esta información The Athletic, que pone el foco en la transición en la portería del Teatro de los sueños como uno de los deseos del club del norte de Inglaterra. Y lógicamente esto entronca con la realidad de su actual portero titular, un David de Gea que acaba contrato en junio y al que posiblemente no le ofrecerán una renovación. Sobre el español -como decimos, guardameta titular de los diablos rojos- el citado medio afirma que, si le ofrecen desde la directiva inglesa una permanencia, esta será con un contrato muy a la baja del que ahora posee. Recordemos que De Gea es el portero mejor pagado del mundo, con algo más de 20 millones de euros por temporada. Igualmente resaltable es que fue objeto de deseo de Florentino y el Real Madrid en 2015, pero justo cuando estaba a un paso de firmar con e club merengue, el United se echó para atrás.

En lo relativo a Unai Simón hay que decir que esa ingente cantidad de la que hablamos será condición necesaria para empezar a negociar, porque el futbolista esta a gusto en San Mamés y tiene contrato hasta 2025. Además de ser un jugador de club, criado en Lezama, su titularidad en el Athletic le ha colocado como indiscutible con España, de modo que poco más puede pedir a su actual situación. El mercado resolverá este asunto.