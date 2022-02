El regreso más esperado del fútbol sigue sin debutar aún en la Premier

Aquel 13 de junio de 2021 a todos se nos puso el corazón en un puño cuando vimos caer a desplomado a Christian Eriksen en el primer partido de la fase de grupos de la Eurocopa entre Dinamarca y Finlandia. El danés se desmayó de repente y tuvo que ser reanimado repetidas veces en el terreno de juego hasta que por fin lograron estabilizarle. Según los servicios médicos, el centrocampista estuvo muerto clínicamente durante 5 minutos.

Después de todo aquello, el primer deseo de todo el mundo del fútbol fue que el jugador se puede recuperar, al mismo tiempo, todos, o casi todos pensamos que sería imposible que el mediocentro pudiese volver a jugar al fútbol. Pero tras salir del hospital, el propio jugador y los médicos sorprendían al mundo no descartando del todo el regreso del danés.

Pasaban los días, las semanas, los meses y se confirmaba que Eriksen podía y quería volver a jugar al futbol profesional al más alto nivel. Su primer paso fue desvincularse de su último club, el Inter de Milán, una vez hecho eso, era libre para poder firmar por cualquier club que quisiera contratar al futbolista.

No paraban de llegarle ofertas desde la Serie A, pero su deseo era volver a la Premier League, desde donde también se habían interesado por él, y así fue. Este mercado invernal fue el momento en el que Christian Eriksen oficialmente fichaba por un equipo de la primera división inglesa para volver a jugar al fútbol, un final mas que perfecto para el futbolista.

Pero a día de hoy sus sueños aun no se ha cumplido del todo, es cierto que durante 6 meses se ha estado entrenando en Dinamarca al más alto nivel para no perder forma física y estar a punto para cuando alguien quisiera ficharle, pero un mes después de su regreso a Inglaterra, el jugador aún no ha debutado con su equipo, el Brentford.

Puede que sea la falta de rodaje, o el miedo por alguna de las partes a forzar al jugador, pero a día de hoy los únicos minutos que ha disputado el centrocampista han sido en un amisto con el Brentford ante el Southernd United donde su equipo ganó el partido por 3-2 y el danés disputó 60 minutos y en donde dio una asistencia. Todos esperamos con alegría su debut oficial con su equipo. Su objetivo es poder disputar el Mundial de Catar.