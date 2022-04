El relevo de Aubameyang será un descarte de Simeone o el ‘9’ uruguayo

La salida de Pierre Emerick Aubameyang del Arsenal en el pasado mercado invernal sigue dando mucho que hablar en territorio londinense a pesar de que esta temporada el jugador apenas ha tenido protagonismo con los gunners. Las continuas rencillas con Mikel Arteta, entrenador del club, privaron al ariete africano de ser la referencia ofensiva del equipo, un rol acaparado en las últimas temporadas de forma incuestionable.

Por ende, aunque el técnico vasco está empleando a Lacazette como referencia tras el adiós del gabonés, el francés saldrá del equipo el próximo 30 de junio fruto de su expiración de contrato y con ello apremia la necesidad por encontrar un relevo de garantías, habiendo dos opciones diferenciadas para ser el artillero del equipo: Álvaro Morata y Darwin Núñez.

Aunque pueda resultar rocambolesco pensar que el ariete madrileño de la Juventus pueda llegar al Arsenal el próximo verano, la situación de Morata es sumamente delicada a día de hoy. El delantero, cuyos derechos aún pertenecen al Atlético de Madrid, no está cumpliendo con los números goleadores esperados y, aunque la Vecchia Signora tiene una opción de compra de 40 millones al finalizar la campaña, no parece que esta vaya a ser ejecutada. Para más inri, Diego Pablo Simeone ya ha puesto de manifiesto en más de una ocasión que no cuenta con el atacante español, una situación que Arteta quiere aprovechar, según ha avanzado Goal, para incorporarle a sus filas y brindarle otra oportunidad en la Premier League.

En el otro lado de la balanza está Darwin Núñez, delantero uruguayo del Benfica que esta temporada se ha convertido en una de las grandes revealciones de Europa. Sus números en el conjunto lisboeta están agrandando cada vez más su lista de pretendientes y ahora el Arsenal le tiene en alta estima como el reemplazo para Aubameyang y Lacazette.

Eso sí, cabe señalar la gran diferencia entre ambos futbolistas: Morata y Darwin atraviesan dinámicas personales totalmente opuestas y por ello el fichaje del charrúa será mucho más complicado que el de Morata ya que, aparte de tener más ofertas sobre la mesa, su precio no será menor a 80 millones.