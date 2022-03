El United elige goleador para acompañar a CR7 y fulminar a Rashford

La campaña que está realizando el Manchester United no está dejando motivos de optimismo y por ello la directiva realizará una reestructuración muy significativa en la plantilla aprovechando el próximo mercado estival, sobre todo en la parcela ofensiva. A pesar de que Jadon Sancho llegó a cambio de 90 millones y vaticinando una aguerrida lucha con Mason Greenwood, Anthony Martial y Marcus Rashford por hacerse con un hueco en el tridente de ataque, las prestaciones del equipo en este apartado han sido muy pobres, algo que obliga a tomar decisiones drásticas.

Pero eso no es todo ya que la nueva prioridad seleccionada por el United no solo llegará a Old Trafford para ser un aliado top para CR7 en la línea ofensiva, algo que eximirá al portugués de acaparar toda la responsabilidad en este ámbito, sino que además provocará efectos letales en dos de los jugadores mencionados, especialmente en Rashford: Richarlison es el hombre destinado para ello.

El futbolista del Everton no está realizando la mejor de sus campañas y los problemas deportivos de los toffees están dificultándole brillar como en el curso precedente, pero aun así el interés del United en el atacante brasileño sigue creciendo conforme se acerca el periodo veraniego. Es más, en las últimas horas ha salido a la luz una noticia acerca de los problemas financieros que está sufriendo el equipo de Liverpool, algo que obligará a la directiva a prescindir de sus mejores jugadores para evitar la quiebra y algo que podría disminuir el precio inicial en el que se tasó al delantero de 24 años, que además tiene polivalencia para jugar en cualquiera de las posiciones de ataque: como ariete referencial o en los costados.

Consecuencias de gran magnitud

Por ello, aunque el fichaje no se cerrará por menos de 55 millones de libras, es por lo que Richarlison puede provocar un maremoto en Old Trafford. Con Greenwood fuera del equipo por problemas extradeportivos y con Anthony Martial decidido a salir definitivamente del United al terminar el curso, la única duda de la directiva reside en el mencionado Rashford, futbolista que ha perdido mucho peso en el equipo y en el vestuario y que tendría en la llegada del brasileño un motivo determinante para salir del equipo.