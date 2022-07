El United, listo para dejar a Cristiano: recambio e ilusión en Madrid

Parece que es cuestión de tiempo que Cristiano Ronaldo haga oficial su salida del Manchester United de nuevo. Será la segunda vez que el portugués abandona Old Trafford pero en esta ocasión será después de una estancia relámpago de apenas una temporada en la que además el conjunto inglés no ha podido clasificarse para la próxima Champions League. Esa es, precisamente, la razón por la que CR7 quiere marcharse, está listo para irse y también Ten Hag para llevarse a Old Trafford a un recambio.

El United, aparentemente, está resignado con la opción de que Cristiano abandone otra vez el club. Saben que si al luso se le ha puesto jugar la Champions League entre ceja y ceja ellos poco pueden hacer aparte de intentar sacar un traspaso lo suficientemente jugoso como para poder lanzarse al mercado de fichajes a buscar un recambio de garantías. De hecho, a punto estuvo el pasado verano el luso de jugar en el Manchester City, el eterno rival, por lo que ya pocas cosas sorprenden en torno a la figura del crack a quien además se le ha relacionado en las últimas horas con el Atlético de Madrid y un posible regreso a LaLiga.

Así las cosas, en OId Trafford están tratando de adelantar ya trabajo y lo cierto es que tienen alguna que otra opción para cubrir el vacío que dejaría la marcha de Cristiano Ronaldo. Erik Ten Hag ha puesto su punto de mira en el delantero Ivan Toney. Así lo afirma el diario británico The Mirror, que cuenta el interés que tiene los red devils en fichar a este potente delantero inglés de 26 años de edad y que llegaría procedente del Brentford. Se da la casualidad de que hace unos días también firmó Eriksen para reforzar el ataque y también llegó desde este mismo club, por lo que habrá ofrecido buenas referencias sobre su ex compañero.

Toney disputó la pasada campaña un total de 37 encuentros en tres competiciones y logró anotar 14 goles. Las cifras distan mucho de las que presenta Cristiano Ronaldo, pero en Manchester son conscientes de que el portugués es completamente inimitable y que, llegue quien llegue, no lo hará con unos números similares. Por el momento, eso sí, CR7 sigue sin salir.