Enemistad en el United: CR7 dispara y ultimátum de Bruno Fernandes

No ha sido un único motivo sino varios, tal vez todos. No podemos decir que el Manchester United y sobre todo Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes, los hostigadores del motín hayan tocado fondo tras la debacle ante el Liverpool (0-5) o frente al Manchester City este fin de semana (0-2), ni siquiera por las sensaciones deficitarias en la Champions League. No, es más bien un conjunto de situaciones las que han llevado a los dos lusos a plantarse, con especial incidencia en el caso del mediocampista, que incluso podría mirar al mercado de busca de soluciones, por la actual deriva del equipo.

Es más, la prensa inglesa está poniendo sobre la mesa una auténtica hecatombe que podría haberse despertado en el seno del vestuario de los red devils, una que llega en mal momento, ya que tras la derrota en el derbi de Mánchester, el United, un año más, vuelve a estar al borde de dejar ir la Premier League ante de Navidad y, además, aún tiene que cerrar su pase a octavos de final de la Champions League, que no tiene asegurado. Pero uno nunca elige cuando vienen las crisis y los dos futbolistas portugueses no quieren esperar más ante la situación de Solskajer.

Sostiene el Daily Mail que ambos, CR7 y Bruno, por ejemplo se posicionan a favor de Donny Van de Beek ante el poco protagonismo que le otorga el míster noruego, pero no solo eso, según el medio británico, ambos creen que Solskjaer no es la solución a los problemas evidentes del United (recordemos que además de los portugueses y el jugador neerlandés, los diablos rojos tienen patatas calientes como Paul Pogba o los pocos minutos de que goza el gran fichaje de la temporada, Jadon Sancho).

Ahora, el problema es más gordo. Y es que mientras Cristiano Ronaldo clama por un cambio, Bruno estaría pensándose incluso una salida de la entidad de Old Trafford, sobre lo que podría haber noticias posiblemente en el mes de enero. Es poco probable que el club del Teatro de los sueños deje ir a su estrella, pero desde The Guardian aseguran que la situación del míster escandinavo no va a cambiar; luego, si los resultados y el juego siguen sin aparecer, la situación en el vestuario del United puede hacerse irrespirable.

En definitiva, CR7 y Bruno son los adalides de un motín contra Solskjaer, como decimos, por muchos motivos, pero el club se posiciona de parte del entrenador, ¿y en medio? Posibles salidas que serían losas para los seguidores de la entidad del norte de Inglaterra. Corren tiempos revueltos en el gigante inglés y lo que es peor, no hay solución a la vista de la tormenta.