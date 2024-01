Enfrentó a Barça y PSG por su fichaje, pero es VIP como Rodri y De Bruyne y el City da el notición

Que Pep Guardiola se haya convertido en el entrenador más importante en la historia del Manchester City viene justificado, entre otros muchos factores, porque el técnico español ha contado en el mismo con estrellas de la talla de Kevin De Bruyne y Bernardo Silva, dos top mundiales en la línea creativa que han posibilitado una cadena de éxitos muy reseñable en Etihad Stadium.

A ellos también se pueden sumar, aunque con un menor recorrido en el club, Rodri Hernández y Erling Haaland, otros dos estandartes del actual proyecto del City y quienes están cuajando una campaña muy reseñable a pesar de que se han perdido bastante encuentros por lesión en el mes de diciembre.

Eso sí, hoy es el mencionado Bernardo el que ha regalado un notición de vital importancia para los intereses de los skyblues: no saldrá del club en 2024, esto es una información a ciencia cierta, y el próximo verano tampoco planea hacerlo.

En estas líneas hay que incluir, a colación de lo mencionado, al PSG y el Barça, los dos clubs que tantearon insistentemente el fichaje de Bernardo Silva el verano pasado y que les convirtieron en un motivo de suma preocupación para Pep Guardiola, pero por diferentes razones el jugador portugués permaneció en Manchester a sabiendas de que es un jugador tan elemental como Rodri y De Bruyne, siendo el belga la otra gran noticia de este 2024 con su vuelta a escena cuatro meses después.

No es menor recordar que el club, previendo la lluvia de propuestas que recibiría el crack lisboeta, extender su compromiso con la entidad citizen hasta 2026, pero esto no ha evitado que desde el verano pasado diferentes clubs, como el Barça y el PSG, sigan vigilando los pasos de un Bernardo Silva que, salvo un giro radical en los próximos meses, no dejará tirado a Pep Guardiola.