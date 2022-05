Erik ten Hag y el Manchester United, a por el Villarreal de Emery

El Manchester United continúa intentando confeccionar una plantilla competitiva para su nuevo proyecto deportivo, algo que no está siendo nada sencillo para Erik ten Hag. De hecho, Ralf Rangnick, que ha ejercido como entrenador interino después de la destitución de Ole Gunnar Solskjaer y quien recomendó el fichaje del técnico holandés, dimitía este fin de semana y no continuará en el club. Se trata de un proyecto al que le está costando arrancar y es que Ten Hag no es capaz de convencer a los jugadores para que acepten las ofertas de los 'diablos rojos'. Ahora el neerlandés ha puesto sus ojos en el Villarreal, donde confía que puede convencer a dos futbolistas.

El primero de los objetivos de Ten Hag es Pau Torres. El central español lleva mucho tiempo en la agenda de varios equipos de la Premier League, incluso el propio jugador ha reconocido que el verano pasado rechazó una oferta del Tottenham por quedarse en el equipo de su pueblo. Este mercado de fichajes parece más complicado que el zaguero valenciano se quede en Villarreal, y son varios los clubes ingleses que están dispuestos a pagar su cláusula de rescisión, entre ellos el Manchester United, quien primero intentará negociar su fichaje por algo más de 50 millones de euros. Según la SER, agentes del futbolista ya han viajado a Mánchester para negociar.

Una cifra parecida es lo que el United quiere gastarse en otro jugador del Villarreal, Arnaut Danjuma. El delantero holandés tiene muchas 'novias' para este verano, entre ellos ha sonado para el Newcastle y el PSG. Ten Hag quiere a su compatriota para colocarlo en el extremo izquierdo para así poder pasar a la banda derecha a Jadon Sancho.

El atacante neerlandés, de 25 años de edad, llegó el verano pasado al Villarreal por menos de 25 millones de euros procedente de la segunda división inglesa, destapándose como un jugador de garantías tras anotar 16 goles en 34 partidos este curso. En Villarreal su marcha entra en los planos de la planificación para el próximo curso y esperan que algún club abone la cláusula del jugador, que ronda los 50 millones de euros. El 'submarino amarillo' prefiere acometer el traspaso de Lo Celso y vender a Danjuma, algo que cada vez está más cerca.

A un mes de que se abra el mercado de fichajes, Ten Hag quiere empezar a contar con sus nuevos jugadores cuanto antes, algo que no le está siendo nada fácil. Veremos si desembolsa cerca de 100 millones en el Villarreal para cambiar pronto esa situación.