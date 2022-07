Europa teme el tridente: Ronaldo, Sterling y el mago argentino, juntos

La Premier League está volviendo a poner de manifiesto que cuenta con mucha solvencia económica para acometer fichajes de primer nivel y, si el Manchester City ya ha sellado las incorporaciones de Erling Haaland y de Kalvin Phillips, el Chelsea está cada vez más cerca de finiquitar su periodo de traspasos más ilusionante con Raheem Sterling, Paulo Dybala y su gran bombazo, Cristiano Ronaldo.

El todavía delantero del Manchester United ha pedido expresamente a la directiva que facilite su marcha para poder disputar la próxima edición de la Champions League y el Chelsea es el equipo que, a día de hoy, tiene todas las de ganar para hacerse con los servicios del delantero portugués de 37 años. La salida de Romelu Lukaku y el posible adiós de Timo Werner dejará sin referencias ofensivas a Thomas Tuchel y de ahí que el técnico haya dado luz verde para abrir la puerta a CR7, pero veremos qué decisión toma finalmente el jugador.

El caso de Sterling lleva más tiempo dando que hablar ya que el futbolista ha vivido una campaña muy complicada en el Manchester City y Guardiola no pondrá excesivos reparos para dar el visto bueno a su salida. No obstante, lo que no termina de convencer al técnico español es el hecho de reforzar a un rival directo en la lucha por la Premier y la Champions, por lo que aquí el Chelsea se topa con un gran escollo para poder cerrar el fichaje del inglés. Eso sí, tal y como ha apuntado Sky Sports, el cuadro londinense está dispuesto a entregar hasta 50 millones de libras para intentar despejar las dudas de los citizen.

Por último, Dybala también se ha convertido una prioridad para Tuchel. El futbolista actualmente se encuentra libre y los blues saben que su llegada a Londres no conllevaría un gran desembolso, factor que juega muy a favor del atacante argentino.

Puede parecer utópico que el club cierre estas tres incorporaciones este mismo verano, pero Tuchel sabe que hay un gran elenco de atacantes del Chelsea que verán la puerta de salida (algunos lo han hecho ya) y habrá tanto hueco como dinero para juntar a Cristiano, Sterling y Dybala.