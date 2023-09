Fulminó al deseado por Xavi y el otro Caicedo lo echa: bomba de enero en Juve, Liverpool o Atleti

Pocos equipos pueden presumir de mantener el nivel tan alto después de haber vendido (y tan bien) tanto como el Brighton, que mantiene el pulso en la competición más importante del planeta a nivel nacional, la Premier League, pese a haberse desprendido de futbolistas de la talla de Moisés Caicedo, Mac Allister o el jugador que se carga al futbolista llamado a ver competir a Juventus de Turín, Liverpool y Atlético de Madrid por él en el mercado de fichajes de enero; curiosamente el fue quien envió al ostracismo a Giovani Lo Celso, objetivo de Xavi y el FC Barcelona.

Un muro que lo deja sin hueco

La salida de las gaviotas rumbo al Tottenham de Yves Bissouma quizá no haya tenido la transcendencia mediática que tuvo la homóloga de su excompañero, que se fue al Chelsea, un Caicedo que superó holgadamente el coste de 120 millones de euros, pero el jugador de Mali ha tenido un impacto enorme en la buena temporada y juego de los spurs; eso sí, su fichaje y carácter indiscutible han cortado la progresión en Londres de ese objetivo de juventinos, reds y colchoneros, Pierre-Emile Kordt Højbjerg.

El jugador danés es ya, por derecho propio, un objetivo de primer orden para el equipo italiano, la entidad de Anfield y el conjunto que comanda Diego Pablo Simeone. En Inglaterra se asegura que Klopp desea hacerse con un futbolista de contención para su medular en enero, mientras que el Corriere della Sera apunta a la Vecchia Signora como uno de sus grandes pretendientes. Simeone ya lo quiso en verano.

Sin problema… salvo el económico

Y si bien es verdad que el Tottenham, con Daniel Levy a la cabeza, se ha ganado la reputación de duro negociador, el futuro de Højbjerg y su posible venta en enero parece que no será tan dificultosa, ya que el jugador no cuenta en exceso, como ocurre con Lo Celso, para Ange Postecoglou, al que respaldan sus buenos resultados, y por tanto la escuadra capitalina no opondrá demasiados inconvenientes a su salida. La bomba apunta a Londres y hay imponentes equipos interesados.