Gareth Bale elige nuevo equipo: adiós al Bernabéu y culebrón cerrado

El Mundial de Qatar condicionará el futuro de muchos jugadores en Europa ya que estos saben que necesitan gozar de minutos en los primeros meses del curso para llegar al mencionado evento en un estado de forma óptimo tanto física como mental y competitivamente.

Uno de estos jugadores es Gareth Bale, quien ha finalizado su contrato con el Real Madrid recientemente tras nueve años defendiendo la elástica merengue. Los últimos cursos del futbolista galés han sido un auténtico calvario por culpa de las lesiones, a pesar de que la pasada campaña estuvo cedido en el Tottenham Hotspur, y de ahí que a la directiva blanca ni se le haya pasado por la cabeza valorar la renovación del británico. Así pues, con 32 años y con pocos pretendientes de primer nivel donde recalar, el galés ya sabe la opción por la que apostará para, quién sabe, si ser su última aventura en el futbol profesional: el Cardiff City, equipo de su ciudad natal.

Bale sabe que, a pesar de que el Newcastle, Aston Villa o Tottenham Hotspur han manifestado cierto interés en contratar sus servicios, podría no tener el protagonismo esperado, algo que rompería sus planes de llegar a Qatar en plenas condiciones. La cita mundialista es el último gran torneo que Bale disputará en su carrera y de ahí que haya zanjado este culebrón apostando por la vía que parecía más lógica para cumplir con su objetivo.

En Cardiff sabe que, aparte de ser considerado toda una institución, tendrá todo el peso ofensivo del equipo y será la gran referencia, aunque también es consciente de que jugar en la segunda categoría del fútbol inglés -denominada Championship- conllevará una exigencia mucho menor.

No obstante, Wales Online ha informado en uno de sus últimos comunicados que Bale visitó este miércoles el centro de entrenamiento del Cardiff City y habló con el entrenador, Steve Morrison, sobre su posible llegada al equipo británico, algo que no deja dudas sobre qué equipo tiene todas las de ganar como posible destino del futbolista. El Bernabéu ya ha quedado atrás y ahora el galés dará un giro de 180º a su carrera apostando por la opción más lógica, pero la cual no deja de ser sorprendente si tenemos en cuenta que el club no jugará en la Premier el próximo curso.