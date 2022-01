Golpe bajo para Tuchel que Abramóvich quiere solucionar con un fichaje

La lesión de Ben Chilwell ha vuelto a meter de lleno en el mercado a Román Abramóvich y Thomas Tuchel, que quieren poner un remedio al contratiempo que se ha presentado en Stamford Bridge. La rotura de ligamento cruzado del lateral inglés le tendrá en el dique seco hasta finalizar la campaña y eso es algo que el técnico alemán no está dispuesto a permitir. Es por ello que el nombre de Lucas Digne ha vuelto a aparecer en la agenda de los Blues como reemplazo de urgencia para el futbolista británico, aunque este fichaje no se realizará por la vía rápida a menos que la oferta sea descabellada.

El futbolista francés del Everton, tras dos aventuras infructuosas en el FC Barcelona y en el PSG, ha encontrado en la Premier League su mejor versión en el lateral izquierdo, algo que ha llamado la atención de varios equipos dentro de la misma liga. Es cierto que el Aston Villa parecía hasta hace escasos días el mejor situado para hacerse con los servicios del galo, pero los de Steven Gerrard no parecen estar dispuestos a complacer las exigencias económicas de los Toffees para cerrar el acuerdo.

Ahora, Abramóvich ha entrado en escena para sacar del apuro a Thomas Tuchel, un apuro derivado de la lesión de Chilwell. El técnico alemán cuenta con Marcos Alonso en sus filas para ocupar el carril izquierdo, pero la presencia de Digne permitiría al técnico alternar esa posición y evitar que el madrileño se presente en el tramo decisivo del curso acusando fatalmente el exceso de minutos acaparados durante los próximos meses.

El propio Digne ha dejado entrever que está dispuesto a comprometerse con un proyecto más ambicioso del que actualmente tiene en el Everton y por ello el interés de Abramóvich en incorporar el lateral de 28 años podría hacerse oficial en los próximos días aprovechando el mercado de invierno y a cambio de una cifra que ronde los 32 millones, según han apuntado algunos medios británicos.

Además, hay otro aliciente que podría impulsar al jugador a incorporarse al Chelsea: el Mundial de Catar está en el horizonte y Digne no quiere perder la oportunidad de tener un escaparate de primer nivel para convencer a Didier Deschamps, ya no solo con el propósito de ir convocado a dicha cita, si no con el objetivo de ser titular con Les Bleus en el torneo.