Guantazo a Kepa y De Gea: el favorito de Luis Enrique enamora a Chelsea y United

Se avecina un baile de porterías en la Premier League, Chelsea, Manchester United y Tottenahm están buscando reforzar sus guardametas, bien sea por su avanzada edad o por las dudas en su rendimiento bajo palos. En este sentido, hay un nombre que está brillando con luz propia en la competición inglesa, se trata de David Raya, el portero del Bretford, el equipo revelación de esta temporada en Inglaterra.

Según cuenta SkySports, el internacional español que está en la agenda de tres de los grandes equipos ingleses, ya habría rechazado renovar con su actual equipo hasta en dos ocasiones, hecho que pone en grave peligro su continuidad, pues su contrato finaliza en 2024, algo que mete prisa a un Brentford que sabe que, si no lo renueva, deberá venderlo este verano para sacar algo de dinero.

Raya, que seguro es consciente del interés de los equipos mencionados, ya ha afirmado que no considera que sea el momento oportuno para firmar un nuevo contrato con su actual equipo.

Por su parte, el técnico del Brentford, Thomas Frank ya ha puesto precio a su portero, no saldrá por menos de 40 millones de libras. Una cifra que, si tenemos en cuenta lo que ha llegado a gastar el Chelsea, no debería ser impedimento para su fichaje por un grande. Además, Frank está convencido que su equipo ha hecho lo necesario para que se quede: “Le hemos hecho dos ofertas muy buenas. Pero está bien, es un mundo libre y no forzaremos a nadie a quedarse. Es uno de los mejores porteros de la Premier League”.

La gran forma de Raya, le valió el billete al Mundial de Qatar, donde fue portero suplente en la selección española de Luis Enrique, quien antes que nadie ya vio el gran potencial del aquero nacido en Barcelona. Raya cuenta con un gran juego de pies, algo que el técnico asturiano considera fundamental para sus porteros. Además, si nos fijamos en sus estadísticas, el español es el segundo portero que más grandes ocasiones es capaz de parar, solamente por detrás de Kepa. Además, ataja el 70% de los tiros que le hacen desde dentro del área. Todo ello lo convierte en uno de los mejores en la competición inglesa.

Ahora, a sus 27 años y consagrado como uno de los mejores en su posición, Raya sabe que está ante la gran oportunidad de su vida para llegar a un gran club con el que tenga la posibilidad de ganar grandes títulos, bien sea con el Chelsea, Manchester United o Tottenham.