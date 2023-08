Guardiola y el Manchester City se la juegan sin sus cracks: Haaland echará de menos a su socio ideal

El Manchester City llega al partido contra el Sevilla de la Supercopa de Europa con bajas importantes. Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y Rúben Dias no han entrado en la convocatoria por distintos problemas físicos.

Pep Guardiola tendrá que buscar alternativas para intentar llevarse el título de supercampeón de Europa el próximo miércoles a las 21:00 (hora española). El estadio Georgios Karaiskakis será el escenario donde el conjunto inglés dispute su primera final de esta competición después de triunfar ante el Inter y conseguir su primer título de la Champions League. Un hito histórico que el club perseguía desde que el dinero de Emiratos Árabes llegó para convertirle en uno de los candidatos a este trofeo todas las temporadas.

Kevin De Bruyne no ha entrado en la convocatoria para el partido después de lesionarse durante la primera parte del encuentro contra el Burnley. El belga arrastró problemas físicos durante la pretemporada, pero estuvo en la final de la Supercopa inglesa y su entrenador le puso de inicio en el comienzo de la Premier League 2023/24. En el minuto 23 del duelo tuvo que salir del campo, y aunque no se sabe exactamente cuánto tiempo puede estar de baja, las primeras sensaciones no fueron buenas, por lo que es posible que el Manchester City tenga que afrontar este primer tramo de la temporada sin uno de sus mejores jugadores. El principal socio de Haaland.

Rúben Dias no estuvo disponible para el primer partido del campeonato inglés, por lo que su ausencia no ha sorprendido. El portugués también es una baja sensible, ya que es el líder de la defensa ‘sky blue’. Su presencia sobre el campo parece mejorar a sus compañeros de zaga automáticamente. Guardiola sabe el salto de nivel que le dio a su equipo cuando llegó y no duda en reconocerlo cada vez que tiene oportunidad.

Problemas en tres cuartos

El Manchester City tampoco podrá contar para la Supercopa de Europa frente al Sevilla con Bernardo Silva. El mediapunta jugó el partido completo frente al Burnley pero no tendrá minutos en el duelo que puede darle al conjunto inglés el primer título de esta competición en su historia. Los convocados por Guardiola son: Kyle Walker, Kalvin Phillips, John Stones, Nathan Ake, Mateo Kovacic, Erling Haaland, Jack Grealish, Aymeric Laporte, Rodrigo, Stefan Ortega Moreno, Julian Alvarez, Sergio Gomez, Josko Gvardiol, Manuel Akanji, Ederson, Maximo Perrone, Scott Carson, Phil Foden, Oscar Bobb, Cole Palmer, Rico Lewis, James McAtee.