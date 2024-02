Haaland desespera al Manchester City y la solución puede reventar al Real Madrid: sería el 7 del PSG

Justo en el momento en el que todo el madridismo estaba loco de emoción con el futuro de Kylian Mbappé, la crisis del Manchester City en Premier League podría provocar un cambio de acontecimientos de lo más inesperado tanto en el Santiago Bernabéu como en el Etihad. Y es que, según informa Cadena Ser, en el conjunto de Pep Guardiola estarían dispuestos a lanzarse a por el fichaje de Kylian Mbappé para así crear el equipo definitivo uniendo al 7 del PSG con un Erling Haaland que está atravesando su peor momento en el City.

Mbappé, jugando a dos bandas

La realidad es que, como ya es costumbre con el entorno de Kylian Mbappé, el francés no solamente estaría considerando un futuro con el Real Madrid, sino que está tratando de subastar su fichaje con el Manchester City, sacando así el máximo rédito económico posible, pues todo apunta a que la oferta económica de los blancos no gusta nada al entorno del galo, que no quieren pasar de ganar cerca de 80 millones a menos de 20.

Es por todo, que según el citado medio, un grupo de “representantes no oficiales de Mbappé” se habría reunido con la directiva del Manchester City para sondear la posibilidad de romper por completo el mercado y al Real Madrid con el fichaje del crack de Bondy por el equipo que dirige Pep Guardiola.

Respuesta histórica a la mala racha de Haaland

Como ya se ha demostrado de nuevo en el choque ante el Chelsea, Erling Haaland no está atravesando su mejor momento en el Manchester City, que tras verse impotente ante la defensa de los blues, podría haberse dado cuenta de que le falta pólvora cuando el noruego está apagado, hecho que se solucionaría al instante si contaran con el otro talento de esta generación, un Mbappé que convertiría a los de Pep Guardiola en un equipo más propio de un videojuego que de la realidad y que pese a parecer imposible, con Mbappé nunca se sabe.

Así pues, la respuesta de Guardiola y el Manchester City al pequeño bache de Erling Haaland podría romper por completo el mercado y al Real Madrid, pues si se llegaran a concretar los contactos, no oficiales del entorno de Mbappé, estaríamos ante el fichaje definitivo de esta era.