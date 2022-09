Haaland deslumbra pero no impide el problema de Guardiola en el City

Si hay algo que con el paso del tiempo se recordará como uno de los pocos errores que cometió Guardiola en el City, será sin duda la contratación de Jack Grealish, el jugador inglés más caro en toda la historia de la Premier League. El extremo izquierdo de 27 años despuntó en la temporada 20/21 con el Aston Villa, haciendo que su equipo finalizara en posiciones que daban acceso a jugar competición europea. Su gran talento y facilidad para encontrar portería llamaron la atención del conjunto skyblue, que no dudó en llegar los 100 millones para hacerse con un jugador que encajaba a la perfección con la filosofía del equipo.

Tras una primera temporada de escaso protagonismo, Grealish afrontaba la segunda con ganas de volver a ser el crack que maravilló en Birmingham. Sin embargo, su improductivo y confuso juego, unido a una inoportuna lesión que le hizo perderse cuatro partidos en la Premier, no le han permitido encontrar la continuidad necesaria en el once de Guardiola. Tras su recuperación, el técnico de Santpedor está apostando por dar entrada al inglés en los partidos de Champions, pero la mala actuación del City pese a su victoria ante el Dortmund le sigue restando crédito al controvertido extremo. El equipo citizen no empezó a carburar hasta que Grealish se marchó del partido en el minuto 60 en lugar de Foden. Los del Etihad, lograrían así remontar el 0-1 que figuraba en ese momento, dando una imagen de equipo más voluntarioso y sacrificado en el juego. A destacar, un Haaland que marcó el golazo de la victoria y que sigue deslumbrando en el City, a pesar de no poder impedir el problema de Guardiola con el ex del Aston Villa.

Precisamente con Foden, Grealish ha protagonizado algún episodio de salidas nocturnas que les llevaron a ser relegados por Guardiola al banquillo en muchos partidos de la temporada pasada.

Inglaterra le necesita en forma para el Mundial

En las manos de Grealish está el poder mejorar sus prestaciones al equipo con el objetivo también a nivel particular de estar en el Mundial de Qatar. Una cita para la que Inglaterra espera contar con el hombre que maravilla a todos con su gran golpeo y que no hace mucho tiempo estaba entre los mejores jugadores del panorama futbolístico europeo.