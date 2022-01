Icardi y Lacazette rechazan a Bin Salmán y el jeque tienta a otro ‘9’

Algunos futbolistas de las mejores ligas europeas están buscando cambiar de aires en este mercado invernal, pero por diferentes circunstancias Mauro Icardi y Alexandre Lacazette no parece que finalmente vayan a hacerlo. Mauricio Pochettino no quiere dejar desprotegido su plan B en la parte ofensiva del PSG y Mikel Arteta, ante la inminente salida de Aubameyang, no está dispuesto a dar el visto bueno a otra fuga más en el Arsenal.

Es por eso que, aunque el argentino y el francés han sido los dos hombres que más interés han despertado en el Newcastle, Mohamed Bin Salmán se ha visto en la obligación de buscar otro ‘9’ para reforzar el equipo en enero, siendo Gabriel Barbosa elegido para ello. El delantero brasileño actualmente milita en las filas del Flamengo, pero no ha ocultado su deseo de regresar a Europa. Es cierto que en su primera experiencia en este continente el jugador no corrió con la mejor de las suertes en el Inter de Milán y apenas gozó de la regularidad y confianza necesarias para explotar sus cualidades, algo que sí ha podido hacer en el conjunto sudamericano. Gracias ello, 'Gabigol' ha vuelto despertar el interés de clubes de las mejores ligas europeas y Bin Salmán es quien encabeza la carrera para cerrar su fichaje en las próximas semanas, según ha afirmado 90min.

Es cierto que la situación deportiva de Las Urracas no es la más atractiva, ya que el cuadro dirigido por Eddie Howe es el penúltimo clasificado de la Premier League, pero el delantero brasileño quiere afianzar su presencia en el Mundial de Catar de 2022 en las filas de la canarinha y es consciente de que jugar en una de las mejores ligas europeas supondría un motivo de peso para que el seleccionador brasileño, Tite, lo tenga en cuenta a la hora de realizar la convocatoria.

El ariete ya cuenta con una trayectoria muy amplia, pero aún tiene 25 años y su regreso a Europa está cada vez cerca de producirse. Dinero no le falta al Newcastle y, según los últimos reportes, la oferta de Bin Salmán podría alcanzar los 25 millones.