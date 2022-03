Incredulidad en Liverpool: el futuro de Klopp no está ligado a Anfield

Jürgen Klopp es uno de esos entrenadores carismáticos capaz de levantar pasiones allá donde vaya, no existe término medio con él, o le coges mucho cariño o le tienes como un enemigo de por vida. Seguramente la mayor parte de los aficionados del Liverpool sientan hacia el técnico alemán un sentimiento de aprecio por todo lo logrado por él desde su llegada a Anfield en el año 2015, ya son 7 los años que lleva al frente del banquillo de los reds y su contrato se extiende hasta el 2024.

El conjunto inglés quiere renovarle y los periodistas le preguntaron sobre esta cuestión en rueda de prensa a lo que el ex del Dortmund respondió, como siempre con claridad y ante la sorpresa de todos que: “el plan sigue siendo el mismo. Nada ha cambiado, y si decido irme en 2024 no tendrá nada que ver con la calidad de la plantilla. Todo lo que hacemos es a largo plazo. Este club debe ser aún mejor cuando ya no esté aquí. Ese es el plan”, señalaba ante los periodistas según las declaraciones recogidas por el diario SkySports.

Así pues, Jürgen Klopp no solo sigue sin renovar si no que además no ha dejado claro que quiera continuar más allá de 2024 en Anfield, algo que supondría un duro palo para el Liverpool, ya que sustituir al alemán sería una tarea bastante complicada. Su palmarés en todos estos años al frente del banquillo de los reds consta de la recién conseguida Carabao Cup frente al Chelsea el pasado fin de semana, la ansiada Premier League 30 años después conseguida en 2020, la sexta Champions League de 2019 tras vencer 2-0 al Tottenham en la final y las consiguiente Supercopa de Europa y Mundial de Clubes de este mismo año.

Además, Jürgen Klopp ha conseguido formar un equipo de peligro constante para las defensas rivales, con grandes jugadores de prestigio que han estado a punto incluso de ganar el Balón de Oro como Mohamed Salah. Ha sabido sacar el máximo rendimiento al potencial de sus jugadores: Coutinho, Mané, Salah, Firmino, Jota, Fabinho o Van Dijk con solo algunos de los nombres a los que el técnico alemán ha elevado a la categoría de estrellas del fútbol. Su plan es conseguir confeccionando un equipo para el futuro del Liverpool más allá de 2024 que siga siendo capaz de luchar por todos lo títulos al más alto nivel, pero quizás no sea é quien dirija ese grupo a partir de ese año.