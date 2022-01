Jurgen Klopp tiembla ante la no renovación de una de sus estrellas

El Liverpool y Mohamed Salah llevan días sentados negociando la renovación del jugador que termina contrato en junio de 2023 y que los reds necesitan cerrar cuanto antes para que no empiecen a tentar al jugador desde otros equipos europeos.

Las demandas del jugador son claras, un par de fichajes estrella para seguir compitiendo en todas las competiciones, y una nómina de 30 millones de euros por temporada. Este segundo punto es el que está retrasando e impidiendo que el acuerdo entre las partes aún no haya llegado a buen puerto, y es que el egipcio es uno de los jugadores con mas peso en el mercado y lo sabe, y por ello es uno de los pocos jugadores que actualmente puede permitirse el lujo de exigir ese salario anual.

Mientras los rumores sobre su desencuentro crecen día a día, el extremo de 29 años ha salido en su defensa: "quiero quedarme, pero no es algo que esté en mis manos. Saben lo que quiero. No estoy pidiendo ninguna locura. He estado aquí 5 años ya. Conozco el club muy bien. Me encanta la afición, ellos me quieren. Pero ahora es decisión de la directiva" afirmaba el delantero en su última entrevista en la revista GQ.

Por otro lado, su entrenador, Jurgen Klopp también ha salido en defensa del extremo al ser preguntado por esta cuestión en rueda de prensa apuntando que: "sé que Mo se quiere quedar. Nosotros queremos que se quede. Así estamos porque estas cosas llevan tiempo. Todo va por buen camino"

El Liverpool está en una encrucijada

El cierto que el egipcio es uno de los mejores jugadores del planeta ahora mismo, tal y como se reflejó en la última edición del Balón de Oro, pero en el club tienen en mente que en el verano de 2023 el extremo cumplirá 30 años y que su oferta de renovación no podrá ser tan larga en años como el jugador desea, punto en el que mas división hay entre las partes.

El conjunto de Merseyside desea que los caminos de ambos sigan emparejados, pero, como en toda negociación, de momento, las pretensiones de ambos no encuentran un punto medio. Veremos que ocurre en los próximos días. Pretendientes a 'Mo' no le faltan. Si finalmente Mbappé acaba siendo jugador del Real Madrid, uno de los jugadores que mas gustan en el PSG para suplir la salida del francés es Salah.