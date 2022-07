La revolución de Ten Hag: otro ‘jugón’ por Pogba, Cristiano atónito

El mediocampista ex del Brentford se convierte en el tercer fichaje de los ‘red devils’ en este mercado. Desde la llegada de Ten Hag al banquillo y la posterior salida de Pogba, el revuelo en las oficinas de Old Trafford no para con la llegada masiva de refuerzos. Al primero de Malacia del Feyenoord, se ha unido el de Lisandro Martínez y ahora el de Eriksen, todos ellos con la misión de convencer a Cristiano Ronaldo de que continúe en el Manchester United. A dichos futbolistas puede unirse Frenkie de Jong, que sigue en conversaciones con el Barcelona para cerrar finalmente su futuro.



El club comunicaba el fichaje de un danés que, por su parte, también tuvo palabras de cariño a su nuevo equipo: “Manchester United es un club especial, y no puedo esperar para comenzar. He tenido el privilegio de jugar en Old Trafford muchas veces, pero hacerlo con la camiseta de esta institución será increíble”, señaló el futbolista, que, de la misma manera, llenó de elogios a su nuevo entrenador: “He visto el trabajo de Erik Ten Hag en Ajax, y sé el nivel de detalle y preparación que tiene. Es un entrenador fantástico. Tras hablar con él y aprender más sobre su visión y la forma en que quiere que juegue el equipo, me entusiasmé aún más por el futuro. Todavía tengo grandes ambiciones, así que este es el lugar perfecto para continuar mi viaje”.



A su vez, el director de fútbol del club, John Murtough también quiso destacar el gran fichaje del danés: “A lo largo de su carrera, Christian ha sido uno de los mejores centrocampistas ofensivos de Europa. No me sorprende que haya tenido tantas ofertas este verano, así que estamos muy contentos de poder contar con él”, añadió.



Un Eriksen que dejó una gran sensación en el Brentford después de su problema cardíaco que le tuvo apartado varios meses del fútbol. 11 partidos desde febrero con 4 goles marcados que contribuyeron a la gran temporada de un recién ascendido que no tuvo problemas para mantener la categoría. Ahora, el talentoso mediapunta asume el reto de volver a situar al Manchester entre los mejores de Inglaterra.