Limpia del United: echará a Ten Hag y se salvan Mainoo, Garnacho y Hojlund y su estrella, al mercado

A veces las decisiones exigen importantes sacrificios; otras, son necesarios, y el United, pese al nombre y el peso de los dos protagonistas que probablemente deberán buscar suerte fuera, está decidido a llevar a efecto este ambicioso plan en el que solo Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho y Rasmus Hojlund son carta de presentación de futuro.

¿El entrenador o el jugador? Está claro, todo ha cambiado

Tiene muchas dudas el que fuera fichaje del año de los red devils, Jadon Sancho, sobre su regreso a los diablos rojos durante el próximo verano (está cedido), más teniendo en cuenta que el Borussia Dortmund quiere retenerlo, que en el gigante de la Bundesliga es feliz tanto anímica como deportivamente y que, sobre todo, se niega a volver a Old Trafford con Erik ten Hag, su verdugo, allí, en las filas inglesas. Por eso el United va a despedir al neerlandés, bueno, por eso, por su vuelta, y porque el proyecto del ex del Ajax está muerto para los directivos británicos.

Una cosa más dolorosa, decir adiós al crack

Saca a la luz The Telegraph que la nada aparente dureza con que se muestra el United a la hora de proteger de cara a una posible venta a su estrella Marcus Rashford en realidad esconde precisamente un propósito inverso, que no es otro que venderlo; es solo que los del Teatro de los sueños quieren sacar una importante cantidad por él. Saben que interesa en el Paris Saint-Germain y que los franceses, fruto de las negativas inglesas, ya han fijado precio y objetivo en Victor Osimhen, de modo que ahora en Inglaterra, ante el peligro, sí filtran que la cosa ha cambiado, que sí pueden vender al 10 rojo, solo que por una cantidad enorme. De puertas adentro nada ha cambiado, Rashford es prescindible desde hace tiempo.

Athletic, por su parte, afirma que el United no está tan por la labor de deshacerse de él, sobre todo si no aparece esa propuesta deslumbrante en el mercado, y en verdad sendas informaciones se retroalimentan, porque lo cierto es que el club solo ve intocables a Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho y Rasmus Hojlund y eso, a la par que molesta a Rashford, indica que el resto, bajo el precio deseado, podría salir. De modo que Rashford también empieza a ver esta vía, la de la puerta, como la deseada, a la que solo le faltaría un comprador. Dicho lo cual, no será fácil encontrarlo, su campaña ha sido muy decepcionante.

En resumen, si presumíamos cambios profundos en el United de la 24/25, estos pueden llegar de la mano de su entrenador y su estrella.