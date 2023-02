Locura absoluta: el City revienta la Premier League con Guardiola, De Bruyne, Haaland y 70M

No cabe ninguna duda de que en el fútbol moderno el dinero es una de las partes más importantes a la hora de confeccionar equipos ganadores. Evidentemente, el simple hecho de invertir grandes cantidades de capital no siempre va ligado al éxito (si no que se lo digan al Chelsea de Todd Boehly, que pese a haber gastado más de 600 millones de euros esta temporada, están novenos en Premier League).

Sin embargo, en la gran mayoría de ocasiones, el dinero en el mundo del fútbol acaba trayendo éxitos deportivos. Y, en este sentido, uno de los grandes ejemplos es el Manchester City, que desde la entrada del jeque Mansour en 2008 pasó de ser un equipo de media-baja tabla a ser el gran dominador de Inglaterra. Y, claro está, el derroche económico para lograrlo fue y sigue siendo abismal. De hecho, sin ir más lejos, los tres mejores sueldos de la Premier League en la actualidad pertenecen al City con Pep Guardiola (24 millones de euros), Kevin De Bruyne (23 kilos) y Erling Haaland (22M).

Sin duda alguna, un derroche económico sin igual, de un total de 70 millones de euros aproximadamente, que sitúa al Manchester City en lo más alto de la escala salarial de la Premier League, en la que también destacan nombres como los de Mohammed Salah del Liverpool FC o Jadon Sancho del Manchester United (que ambos cobran 16 millones de euros). Por supuesto, en el apartado especifico de entrenadores, el nombre de Pep Guardiola es el gran dominador, muy por delante de su perseguidor inmediato que es Jürgen Klopp con alrededor de 17 kilos.

Y si bien los resultados han llegado de manera indiscutible en el ámbito nacional, donde los citizens no han parado de ganar títulos en los últimos años, lo cierto es que el gran coste salarial del Manchester City por el momento no ha sido suficiente para conquistar la UEFA Champions League, el máximo objetivo del conjunto sky blue desde la llegada del jeque Mansour al Etihad.