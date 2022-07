Locura por Cavani: de ser ganga en Europa, como CR7, a jugar con James

Tras enfriarse durante un tiempo los rumores relacionados con el destino final de Cavani en Europa, ahora es fuera del viejo continente donde se lanzan cantos de sirena hacia el delantero uruguayo. Como ya sucediera con James Rodríguez, al que Boca Juniors anhela desde principios de verano, la directiva Xeneize ha vuelto a poner los ojos en un jugador con un gran cartel en las mejores ligas del mundo pese a sus 35 años de edad. El medio argentino ‘TycSports’, alude a la tremenda reacción de la hinchada de la Bombonera ante el posible refuerzo, y destaca que el hashtag #CavaniaBoca está siendo tendencia en ‘Twitter’ en este momento.



La tarea no será fácil, puesto que no estaría al alcance de Boca Juniors asumir la alta ficha que Cavani viene disponiendo en los últimos equipos donde ha jugado. Eso no quita que el entendimiento pueda producirse y se puedan acercar posturas por un jugador que, recordemos, sigue sin equipo tras finalizar su contrato con el Manchester United. Las ventas de Izquierdoz al Sporting de Gijón, y de Gastón Ávila al Royal Antwerp, han rebajado los gastos de la entidad xeneize y con ese espacio se podría acometer la operación.



La situación de Cavani venía de estar prácticamente resuelta hace no mucho tiempo, cuando se daba por hecha su llegada al Villarreal. Sin embargo, las partes no terminan de llegar a buen puerto y al igual que ha ocurrido con Luis Suárez y Nacional de Montevideo, ante la falta de buenas ofertas en Europa, la solución ha sido encontrar destino en Sudamérica. El ‘matador’ llegó al Manchester United con la ambición de seguir triunfando en Europa, pero las lesiones y la presencia de Cristiano Ronaldo le condenaron a una temporada de escaso protagonismo.



Precisamente, el astro portugués vive una situación similar que Cavani, al regresar a Manchester tras la momentánea negativa de los clubes europeos de hacerse con sus servicios. Un fuerte pulso en el que el deseo del jugador es jugar de nuevo la Champions, pero que al igual que ocurre con el delantero uruguayo podría tener un desenlace totalmente inesperado.