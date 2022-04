Mo Salah toma una drástica decisión: zanjado con Klopp y Xavi

Es verdad que el Liverpool y Mo Salah están manteniendo una dura pugna por llegar a un acuerdo de renovación, pero sus pretendientes más fuertes, el Barça y el PSG, han de saber que el jugador egipcio ha tomado una drástica decisión: luchará esas condiciones, pero lo hará dentro del club inglés, al cual no piensa abandonar, espera, hasta que se retire pero sobre todo este verano. Culés y parisinos deberán dirigir sus miras para sus respectivos fichajes estrella hacia otro lado.

El futbolista africano tiene en mente un objetivo claro para el cual está en una buena posición y es el Liverpool quien mejor puede brindárselo: el Balón de Oro. El jugador red sabe que si su equipo se proclama campeón de Europa y él sigue en su dinámica de registros, será, incluso por delante de Robert Lewandowski y Karim Bemzema, el máximo favorito, como aseguran fuentes cercanas al jugador.

Por otro lado, hace poco ha cambiado radicalmente de postura con respecto a la entidad de Anfield, donde se encuentra muy a gusto y donde cree que puede desarrollar todo su potencial. También es verdad que tiene complicado que un club, sea este el culé o el francés, vaya a darle más dinero del que exige al Liverpool (y que parece transigirá en gran parte) a sus 30 años (cumplirá en junio). De modo que sí, salvo sorpresa, Salah se quedará.

Al término del duelo ante el Manchester City de este fin de semana se pronunciaba al respecto de la renovación: “No puedo decir que sí, no puedo decir que no. He dicho un millón de veces antes lo que quiero, pero no puedo profundizar en el contrato ahora, no puedo entrar en las noticias sobre mi contrato ahora, porque el equipo necesita ganar. Solo me estoy enfocando en el equipo y dando todo lo que tengo por el club". Como ven su compromiso es total y las informaciones más profundas destacan que el acuerdo es cuestión de tiempo. Él seguirá presionando por el mejor contrato posible, pero no se quiere ir.