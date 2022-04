Mourinho planta cara a Bin Salmán para fichar al suplente de Sancho

La temporada del Manchester United bien se podría tachar de fracaso estrepitoso y son muchos los cambios que se avecinan en la composición de la plantilla de los red devils. Hay una gran lista de futbolistas con papeletas para salir de Old Trafford y uno de ellos, Jesse Lingard, está dando mucho que hablar en los últimos días a raíz del interés de Mohamed bin Salmán, dueño del Newcastle, en contratar sus servicios. No obstante, según los reportes de Mirror, José Mourinho también pretende fichar al jugador para reforzar la plantilla de la AS Roma y de ahí que el atacante inglés haya saltado a escena.

Resulta contraproducente Lingard esté siendo tan poco utilizado en los planes de Ralf Rangnick atendiendo al bajo nivel mostrado por algunos de los efectivos de ataque del United y, sobre todo, a la cadena de despropósitos que viene registrando el equipo esta temporada.

Para más inri, hay otros factores que avalan el descontento del futbolista con su situación actual: por un lado, que Lingard fue uno de los jugadores más estacados de la Premier League en la segunda parte de la campaña precedente, en la cual militó cedido en el West Ham; y, por otro lado, que el nivel de futbolistas como Jadon Sancho, Marcus Rashford e incluso Bruno Fernandes no está siendo el esperado.

Tanto el United como el propio jugador parecen estar de acuerdo en separar sus caminos aprovechando su expiración de contrato en Old Trafford y es el técnico portugués el que está más interesado en el jugador, aunque Bin Salmán se ha postulado como un digno rival en el mercado atendiendo al potencial económico con el que cuenta el magnate saudí.

Estos dos clubs quieren dar un salto de calidad definitivo en sus plantillas y con ello poder aspirar a retos más ambiciosos el próximo curso, siendo Lingard un jugador que ya ha demostrado saber acaparar un rol protagonista tomando la batuta ofensiva en el juego de un equipo, como ya manifestó la temporada pasada en las filas de los Hammers.

Eso sí, aunque Newcastle y AS Roma lideran la carrera por el jugador, hay otros equipos como la Juventus y el AC Milan siguiendo de cerca la situación del inglés para, si la ocasión se presenta, intentar convencerle.