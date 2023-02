Nuevo rival para Real Madrid y Liverpool por Bellingham: Klopp y Carletto, en problemas

Sin ningún tipo de dudas, el nombre de Jude Bellingham apunta a ser uno de los grandes agitadores del próximo mercado de fichajes veraniego. A pesar de que tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta junio de 2025, lo cierto es que su meteórica progresión a los 19 años de edad ha llamado la atención de varios de los clubes más grandes de Europa, que tienen al centrocampista inglés en sus agendas para reforzar sus plantillas. En este sentido, como os venimos contando en Don Balón, los dos clubes que más interés han mostrado hasta la fecha son Real Madrid y Liverpool, que incluso estarían dispuestos a presentar ofertas por él que supere los 110 millones de euros en los que está valorado actualmente el futbolista, según datos de Transfermarkt.

Sin embargo, reds y merengues no son los únicos que quieren hacerse con los servicios de Bellingham, ya que, según informa el medio británico BBC, el Newcastle United de la Premier League también se ha metido de lleno en la puja por el centrocampista.

Sin duda alguna, la irrupción de los magpies son muy malas noticias tanto para Real Madrid como Liverpool (si se tiene en cuenta que los de St James’ Park tienen mucho dinero desde la llegada de Bin Salmán a la propiedad del club), ya que podría encarecer mucho más el precio de un futbolista por el que el Borussia Dortmund ya pide, según el Diario AS, 140 millones de euros (entre fijos y variables).

En cualquier caso, resulta evidente que, si más no por cualidades futbolísticas, Bellingham bien podría valer un esfuerzo económico de tales dimensiones. No en vano y a pesar del elevado precio que piden los alemanes por él, no solo Liverpool y Real Madrid no se han bajado de su puja, sino que otro club como el Newcastle United se ha unido, dejando una subasta abierta con tres clubes interesados por el momento. A partir de aquí, solo el tiempo resolverá la incógnita de qué equipo terminará incorporando a un futbolista que, por potencial, apunta a ser uno de los grandes dominadores del fútbol mundial en la próxima década.