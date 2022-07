Otro fichaje para el City: nuevo '9' para acabar con Messi y Mbappé

Julián Álvarez ha sido anunciado hoy como nuevo fichaje del Manchester City. El delantero de River Plate fue fichado por el Manchester City en enero por cinco temporadas y media y ha estado cedido hasta final de temporada en el equipo argentino.

“Estoy muy contento de formar parte de este club. De niño siempre soñé con jugar en Europa, en los mejores clubs, en las mejores ligas. Por eso es un privilegio estar aquí. He jugado en diferentes posiciones de ataque, pero mi especialidad es encontrar espacios arriba, donde soy además un buen definidor. He seguido los partidos del City y tiene un estilo que me gusta y con el que me identifico”, aseguraba el propio jugador a su llegada al club en los medios oficiales del Manchester City.

El nuevo ‘9’ de 22 años con el que ya puede contar Pep Guardiola se une así a Erling Haaland para formar una dupla de ensueño, incluso con la intención de derrocar a la formada por Messi y Mbappé, ya que, el delantero noruego ha marcado 29 goles entre todas las competiciones y su nuevo compañero ha anotado 11 tantos (solo en 2022). Mientras que, Lionel Messi ha conseguido enviar el balón al fondo de la portería en la temporada 2021/2022 en 11 ocasiones y Mbappé en 39, es decir, que junto, el dúo francés suma 50 goles, y en cambio, los de Pep Guardiola 40 entre todas las competiciones, cifras no muy superiores teniendo en cuenta que del de River Plate solo cuentan los goles desde 2022.

Los jeques del Manchester City han querido reforzar el ataque del equipo de Pep Guardiola para que no se vuelva a producir lo sucedido en la pasada edición de la Champions League frente al Real Madrid y sean capaces de definir todas aquellas ocasiones que, ya sea por obra de Courtois, Mendy o se marcharan fuera, no acabaron dentro de la portería y permitieron al conjunto de Ancelotti remontar la eliminatoria.

Por otro lado, el Manchester City ha anunciado que presentará este mismo domingo a todos sus fichajes, tanto a Erling Haaland, como Kalvin Philips, Stefan Ortega y ahora Julian Álvarez. Con su llegada, Pep Guardiola solamente estaría pendiente del fichaje de Marc Cucurella.