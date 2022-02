Paul Pogba mira a Madrid y Barça, el United a Pochettino y CR7 duda

Paul Pogba y Cristiano Ronaldo, según deja entrever Rob Dawson en ESPN, serían dos de los jugadores a los que el Manchester United se ha dirigido de forma directa y personalmente para que apuren sus opciones de quedarse en la disciplina red devil si el club de Old Trafford consigue satisfacer sus demandas con el nuevo proyecto que se avecina y que muy seguramente no fije sus esperanzas en Ralf Rangnick como entrenador, sino en Mauricio Pochettino.

El nombre del técnico argentino del Paris Saint-Germain no sale directamente relacionado en el mass media con la continuidad de Pogboom, pero se pueden leer entre líneas las intenciones del United. Tengan en cuenta que si la entidad de la Premier League, como afirma el citado medio de comunicación, le ha pedido a Pogba que espere en su decisión de irse del club, también a Cristiano Ronaldo, es porque esperan que la ilusión regrese al Teatro de los sueños con un nuevo técnico esperanzador.

Y como toda vez que Zinedine Zidane parece que se acerca al PSG, como os contábamos ayer en Don Balón, y Pochettino sueña con dirigir al United, el matrimonio parece cercano. Otra cosa muy diferente es que el mediocampista francés vaya a esperar o desee esperar por Pochettino, algo que también es una incógnita en el luso. Pero fíjense si el United cree que puede volver a ilusionar a sus actuales estrellas con su nuevo proyecto, que ESPN también avanza que el director de fútbol del club, John Murtough, habría extendido su petición a Donny Van de Beek y Anthony Martial antes de que estos decidan, tras sus respectivos préstamos en Everton y Sevilla, irse del United.

Por otro lado, al parecer Pogba, que sabe que puede salir a subasta pública en verano, ya que acaba contrato, sigue pensando en el Barça y el Real Madrid como destinos deseables y posibles, pese a que los informes de culés y blancos no lo tengan entre sus preferencias. Otra opción mucho más fácil para Pogba es que el PSG se interese en su figura, pero en cualquier caso parece que el galo no quiere precipitarse en su próxima firma, ya sea en la extensión de su contrato con los diablos rojos o con un nuevo club, y todo parece indicar que el deseo del United sobre Pogba y el nuevo integrante del banquillo de Old Trafford la temporada que viene quizá se compenetren. ¿Hará lo mismo CR7? ¿Llegará a tiempo el United?