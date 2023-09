Pep Guardiola no hizo tantos esfuerzos ni por Erling Haaland: la Champions League dictará sentencia

Kyle Walker ha sido protagonista durante el mercado de fichajes porque pretendía salir para jugar en el Bayern Múnich a las órdenes de Thomas Tuchel. Guardiola se reunió con él y le convenció de que tendría más minutos esta temporada.

Durante varias semanas, las informaciones sobre la salida del lateral del Manchester City se sucedieron. Medios británicos y alemanes coincidían en que estaba dispuesto a abandonar el equipo que le había llevado a conseguir grandes títulos porque había perdido importancia en los onces de su entrenador.

El campeón del triplete no quería desprenderse de su jugador, pero al quedarle un año de contrato estaba obligado a cerrar un acuerdo si no querían perderle a cambio de nada. Fue ahí cuando Pep Guardiola tomó las riendas de la situación y comenzó a hacer esfuerzos poco habituales en él para convencer a un futbolista de que se quede. Llegaron a fotografiarles cenando en un restaurante de la ciudad. Y las promesas sobre sus minutos se están cumpliendo. El inglés ha jugado los noventa minutos en los seis partidos que ha disputado su equipo esta temporada. Algo que ni Haaland puede igualar en este comienzo de campaña.

“En el fondo de mi cabeza siempre quise jugar en el Manchester City, pero tenía que hacer lo que fuera mejor para mí y para mi futuro, y eso era lo que me ofreciera el club que más años me diera. Todavía creo que me queda mucha vida en las piernas y quiero seguir jugando”, explicaba uno de los actuales capitanes del Manchester City.

Renovación de contrato

El Bayern Múnich intentó convencerle de que la mejor opción para él era comenzar una nueva etapa en Alemania. Ahí encontraría a un compañero perfecto para facilitarle la adaptación como Harry Kane. Thomas Tuchel tenía un sitio reservado en el lateral derecho para él después de la salida de Pavard rumbo al Inter de Milan, pero el atractivo de luchar por la Champions League como uno de los principales candidatos no funcionó, y ahora la información desde Inglaterra apunta a que Walker renovará su contrato para las próximas temporadas. De esta forma cerraría la puerta a una salida de forma definitiva.