Pochettino confirma su adiós y el relevo de Courtois: ‘OK’ a Florentino al fichaje sorpresa de 2023

La pasada semana el Chelsea ya hizo un primer movimiento sospechoso en el mercado con la incorporación de Robert Sánchez para su portería. La llegada del protegido de Luis Enrique era un primer síntoma de que no existía plena confianza en Kepa Arrizabalaga para ser el portero titular del equipo. Algo que tras el interés del Real Madrid se ha confirmado, pues en cuestión de pocos días, todo apunta a que la salida del español ya está cerrada, hecho que se demuestra con que los blues hayan preguntado por la situación de Kasper Schmeichel.

No caben los tres en el mismo equipo

Pese a no estar anunciado, la información aportada por The Guardian es como una confirmación. Mucho deben cambiar las cosas para que Kepa no sea jugador del Real Madrid esta temporada. Y es que en caso de certificarse el fichaje de Schemichel por el Chelsea, los de Stamford Bridge tendrían a tres porteros de primer nivel en su plantilla, algo que es impensable.

El regreso a la Premier League del arquero danés es una muy buena noticia para Mauricio Pochettino, que se hará con un veterano rebosante de experiencia en la máxima élite inglesa que formaría una pareja muy complementaria con el que ahora sí que se perfila como titular indiscutible, Robert Sánchez, que llegó a cambio de 25 millones de euros.

Kepa y Courtois, dos carreras ligadas por el destino

La coincidencia ha decidido que era el momento de volver a juntar las carreras de Kepa y Courtois. El español llegó al Chelsea como el portero más caro de la historia como respuesta a la partida de Thibaut Courtois hacia el Santiago Bernabéu. Ahora, cinco años después, Kepa abandona su pesadilla en Stamford Bridge para ser, otra vez, el sustituto de Thibaut Courtois, ahora en el Real Madrid, equipo que ya lo pretendió antes de que se fuera al Chelsea.

Así pues, por culpa de los caprichos del destino y de una muy desafortunada lesión de Courtois, el Chelsea comenzará esta temporada con una pareja de porteros totalmente nueva, la que si nada cambia formarán Robert Sánchez y Kasper Schemichel.