Pochettino sorprende al United: petición sorpresa y adiós a CR7

La llegada de Mauricio Pochettino al Manchester United este mismo verano continúa ganando enteros según anuncian en Inglaterra, a pesar de que el técnico argentino tiene contrato con el Paris Saint-Germain; que apostaría entonces por Zinedine Zidane. La salida de Ralf Rangnick de Old Trafford está confirmada, dado que el entrenador alemán no ha conseguido generar buenas sensaciones durante estos meses al frente del equipo. La primera petición de Pochettino antes de llegar al United sería el fichaje de Harry Kane, con el que cuenta con una excelente relación tras compartir varias temporadas trabajando juntos en el Tottenham. El internacional inglés está dispuesto a abandonar Londres, aunque su firma podría provocar como consecuencia la salida de Cristiano Ronaldo, que buscaría precisamente poner rumbo a París.

Los últimos reportes que ha sacado a la luz The Telegraph aseguran que el United buscaría hacerse con Harry Kane por unos 100 millones de euros, a pesar de que el Manchester City de Guardiola no consiguió convencer al Tottenham el pasado verano llegando a poner sobre la mesa una cifra todavía mayor. Con la llegada de Antonio Conte, el rendimiento del delantero no está siendo el mismo; por lo que Daniel Levy podría terminar cediendo en esta ocasión para tratar de buscar un nuevo líder para su proyecto.

En cuanto a la planificación de la delantera en el United para la temporada que viene siguen quedando demasiadas incógnitas por resolver en estos momentos. La continuidad de Cristiano Ronaldo no está para nada asegurada, con el luso pidiendo a su agente que estudie sus opciones de futuro y a la espera de que se anuncie el nuevo entrenador para tomar una decisión. A esto se suma que Edinson Cavani abandonará el club a coste cero al terminar su contrato en Old Trafford; lo que dejaría solamente a Marcus Rashford como opción segura; mientras que Martial podría ser comprado por el Sevilla.

Lo que ha quedado claro es que Mauricio Pochettino buscaría construir un gran proyecto en el Manchester United la próxima temporada, comenzando con su primera gran petición. La llegada de Harry Kane supondría un enorme salto de calidad para los red devils, al contar con uno de los mejores delanteros del mundo en su plantilla, aunque el Tottenham parece nuevamente dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar su salida; mientras que por el otro lado sería Cristiano Ronaldo el que volvería a hacer las maletas, a no ser que el argentino sea capaz de hacerle cambiar de opinión si finalmente termina convirtiéndose en el nuevo entrenador del United.