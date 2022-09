Pochettino u otro ex Real Madrid, próximo bombazo de la Premier League

Si Carlo Ancelotti dijo que posiblemente una vez dejara el Real Madrid se retiraría y, sabiendo quienes siguen al club blanco que su máxima exigencia tarde o temprano devora entrenadores, no podemos menos que mirar las opciones para el banquillo merengue en un corto o largo espacio de tiempo. Uno de los místers permanentemente vinculados al club blanco es el ex del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, que ahora suena para un histórico de la Premier League en apuros. No es el único, Rafa Benítez, el que fuera entrenador fugaz del Madrid, también está entre las posibilidades de esta nueva bomba de la liga inglesa.

Es The Sun quien ha puesto el foco en que la precaria situación del Leicester, que en el último duelo liguero cayó 6-2 ante el Tottenham de Antonio Conte, puede llevar a los foxes a sustituir a Brendan Rodgers para dar entrada a una de las opciones comentadas; ambos, argentino y español, vinculados de alguna manera con el club blanco. El tercero en discordia y quizá el más asequible para ocupar el banquillo del King Power Stadium es el que fuera entrenador del Burnley, Sean Dyche.

Sea como fuere, Pochettino ha manifestado en numerosas ocasiones su buena predisposición a regresar a la Premier League, por lo que no sería descabellado que aceptara una oferta que, eso sí, ha de alcanzar su caché, que no será barato. También Benítez es un clásico recurso de la liga inglesa en situaciones desesperadas y en no pocas veces su incursión ha sido beneficiosa, de modo que sendas posibilidades son factibles.

Recordemos que el equipo de Rodgers ha sumado un punto en siete partidos y ha recibido la friolera de 22 goles en contra, para un balance de -12. Los zorros son últimos del campeonato, en una situación desesperada y que amenaza con sumirlos en un pozo, el del descenso, que sería un golpe demoledor para el ambicioso proyecto de Leicester. Veremos qué se decide de puertas adentro ya que los próximos cinco compromisos del equipo son cruciales, todos ellos ante rivales de ‘su liga’, como son Nottingham Forest, Bournemouth, Crystal Palace, Leeds y Wolverhampton.