Pogba estalla: los motivos de su adiós a CR7, el United, en ridículo

Era uno de los secretos a voces previos a este mercado de verano en el que nos encontramos inmersos: Paul Pogba iba a dejar el Manchester United. Después de seis años en los que parecía que había encontrado en Old Trafford su casa, el centrocampista francés dijo “basta” y su contrato con los red devils llegó al final de su vigencia. Ahora, con Pogba ya fuera del United y en busca de un nuevo futuro se han conocido unas declaraciones del futbolista que van a levantar polvareda y en las que no deja desde luego nada bien al club inglés.

Pogba estrenará próximamente un documental en el que además se espera que desvele de una vez por todas en qué club va a terminar jugando la temporada que viene, pero mientras tanto se han ido filtrando algunas pequeñas dosis. Y una de ellas es precisamente sobre la salida de Manchester. El francés, según se refleja de sus palabras, no se sintió querido ni mucho menos por los dirigentes ingleses y eso fue uno de los aspectos fundamentales para darse cuenta de que tenía que cambiar de aires para encarar una nueva etapa en su carrera deportiva.

Así, en este documental que se titulará ‘Pogmentary’, tal y como recoge el medio inglés The Athletic afirma: “Quiero demostrarle al Manchester United que cometieron un error al esperar para ofrecerme un contrato. ¿Cómo puedes decirle a un jugador que lo quieres y después no ofrecerle absolutamente nada?”. De estas duras declaraciones se desprende que la manera de finalizar su unión tras más de 6 años de vínculo no ha sido la mejor.

Por lo tanto, parece que el equipo de Cristiano Ronaldo sí que llegó a hablar con el jugador francés y le dijo que le gustaría poder seguir contando con sus servicios pero que, posteriormente, no llegaron a ofrecerle ninguna propuesta de renovación formal para que se quedara en Old Trafford. Pogba ya se había venido manifestando en los meses anteriores de forma clara, dejando muy en el aire su estancia en el United y parece que la llegada de Ten Hag tiene mucho que ver en ello, ya que al nuevo entrenador no le cuadra mucho en sus planes de juego. Ahora tan sólo falta por ver si Pogba finalmente acaba llegando al París Saint Germain o regresando a la Juventus.