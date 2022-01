Pogba se lo confiesa a Rangnick y Florentino espera: decisión tomada

El futuro de Paul Pogba continúa siendo muy incierto en estos momentos, con tan solo una semana por delante para que cierre el mercado invernal. El centrocampista francés ha mantenido varias reuniones con Ralf Rangnick durante los últimos días para tratar de aclarar los deseos del futbolista galo de cara al futuro, desvelando que sus intenciones en estos momentos pasarían por abandonar Old Trafford a coste cero a final de curso. Según revela Express en Inglaterra, Pogba le habría revelado al club sus deseos de jugar en el Real Madrid la temporada que viene; aunque se mantiene a la espera de una llamada de Florentino Pérez para terminar de negociar su llegada, teniendo en cuenta que en Chamartín no tienen nada clara la incorporación del francés.

Desde su llegada a la Premier League desde la Juventus, el centrocampista francés no ha logrado cumplir con las expectativas que se generaron en el Manchester United desde su fichaje; habiendo destacado mucho más durante todo este tiempo con la selección francesa que en su propio club. Su rendimiento ha sido demasiado irregular, además de que siempre ha estado rodeado de especulaciones respecto a su posible salida rumbo a Chamartín; sobre todo durante la etapa de Zinedine Zidane como técnico merengue.

Un informe publicado por The Star asegura que el centrocampista galo está dispuesto a darle la espalda de forma definitiva a los Red Devils, por lo que en Inglaterra no se descarta que pueda quedarse en la grada durante toda esta segunda mitad de temporada. La lesión que le mantiene apartado de los terrenos de juego podría ayudar a Ralf Rangnick a terminar de tomar esta decisión, teniendo en cuenta que el galo no ha disputado un solo minuto desde la llegada del técnico germano.

En el Real Madrid siguen estudiando la posibilidad de hacerse con Paul Pogba a coste cero de cara a la temporada que viene, a pesar de que no está en la lista de prioridades de Florentino Pérez. Con las renovaciones de Luka Modric y Toni Kroos a punto, el futbolista francés no tendría sitio a priori en el once de Carlo Ancelotti; sumando además otras alternativas como Federico Valverde y Eduardo Camavinga. El internacional francés tendría que adoptar un rol secundario en primera instancia, además de una rebaja en su salario para aterrizar de una vez por todas en la Casa Blanca; siendo una firma bendecida por Benzema y Mbappé; pese a que a la cúpula merengue le sigue generando dudas.