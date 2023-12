Puso fin a 9 años en Madrid junto a Sergio ramos, abandonó a Dembélé y Mbappé y gira 180º su futuro

Una de las víctimas que se está cobrando Erik ten Hag esta temporada en el Manchester United es Raphael Varane. A pesar de que el club hizo un gran esfuerzo económico para contratar al futbolista provocando su salida del Real Madrid tras nueve exitosos años y en el mismo verano que Sergio Ramos se despidió del club, la situación que vive el francés es de lo más delicada a fecha de hoy.

Bien es cierto que ni mucho menos sus continuas suplencias en los últimos dos meses vienen dadas por su rendimiento ya que Lisandro Martínez y Harry Maguire no han mejorado sus prestaciones, pero su relación con Ten Hag es un tanto complicada y esto ha alimentado durante las últimas semanas la predisposición de Varane a buscar un nuevo club en enero, algo que finalmente no se dará.

